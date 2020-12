I Squared Capital, ein führender globaler Infrastruktur-Investmentmanager, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung abgeschlossen hat, um die Grupo T-Solar an Cubico Sustainable Investments Ltd, das Spezialunternehmen für erneuerbare Energien, das den Unternehmen Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) und PSP Investments gemeinsam gehört, zu einem Gesamtunternehmenswert in Höhe von 1,5 Mrd. zu veräußern.

"Unsere Zielsetzung im Verlauf unserer Verantwortung für T-Solar war die Verbesserung des Betriebs, das Wachstum der Plattform und die Etablierung von T-Solar als führendem Unternehmen für erneuerbare Energien in Spanien. Wir werden weiterhin sowohl in die Gewinnung erneuerbarer Energien als auch von Übergangsenergie in Industrie- und Wachstumsökonomien investieren", so Sadek Wahba, Chairman von Grupo T-Solar und Managing Partner von I Squared Capital.

Als führende europäische Plattform für erneuerbare Energien verfügt die Grupo T-Solar über eine installierte und regulierte Kapazität von 274 Megawatt in Spanien und Italien mit Wachstumsaussichten, die von einer 1,4-Gigawatt-Pipeline an Solarheizungs- und Photovoltaik-Projekten untermauert werden.

Marta Martinez Queimadelos, CEO von T-Solar, konstatierte: "Im Besitz des Unternehmens Squared Capital wuchs die Grupo T-Solar von 168 auf 274 Megawatt an installierter Kapazität in Europa und schloss vor Kurzem eines seiner größten Finanzierungsprojekte auf dem spanischen Markt für erneuerbare Energien in Höhe von 568 Mio. mithilfe einer wegweisenden Grünanleihe ab."

Allein im letzten Jahr wurden durch die Projekte der Grupo T-Solar mehr als 602 Gigawattstunden an sauberer Elektrizität erzeugt und konnten über 216.000 Tonnen an CO2-Emissionen vermieden werden.

Mohamed El Gazzar, Partner von I Squared Capital in London, erklärte: "Bis heute haben wir in den Betrieb von Anlagen für die Gewinnung von rund 600 Megawatt an erneuerbaren Energien investiert und verfügen über eine Pipeline von fast 3 Gigawatt unterschiedlicher Technologien, darunter Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen, Solarstromanlagen, Energiespeichersysteme und Biogasanlagen. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der Energieeffizienz unserer Anlagen in allen Bereichen, in die wir investieren, und bieten Lösungen für die Sicherheit der Energieversorgung, die entscheidend ist für die Bewältigung von Unregelmäßigkeiten bei der Erzeugung erneuerbarer Energien."

Über I Squared Capital:

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager, der sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Transportwesen und soziale Infrastruktur in Nord- und Südamerika, Europa und Asien konzentriert. Das Unternehmen unterhält Geschäftsstellen in Miami, Hongkong, London, Neu-Delhi, New York und Singapur und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 19,3 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von 26 Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isquaredcapital.com/

