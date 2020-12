FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: Continental, Kapitalmarkttag Online-Pk zu Unternehmensstrategie mit CEO Nikolai Setzer und CFO Wolfgang Schäfer 10:00 DEU: All fo One Group, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: KfW, Pressegespräch (online) "Kapitalmarkt-Aktivitäten 2020 und Ausblick auf 2021" 11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk 11:00 DEU: Claas, Jahres-Pk

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (onlilne)

14:00 NLD: Centogene, Q3-Zahlen

14:30 FRA: Bouygues, Climates Market Day



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Destatis: Gemeinsame Strategie zur Krisenbewältigung im Europäischen Statistischen System (Wiesbaden Memorandum "ESS coordinated response to future crises")

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 10:00 DEU: Ifo-Institut, Pk zur Ifo-Konjunkturprognose 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/20

12:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 10/20

16:00 USA: NAHB-Index 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Nationales Digital Health Symposium 2020 zu nachhaltiger Digitalisierung im Gesundheitssystem 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Schadensersatzklage wegen Umstrukturierung des zyprischen Bankensektors 18:00 DEU: Live-Rede von Dr. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, zur Corona-Krise DEU: Beginn der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 2. und letzter Tag °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi/mis