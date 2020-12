Die Schweizer Börse hat auch am Dienstag nachgegeben und damit den vierten Tag hintereinander im Minus geschlossen.Zürich - Die Schweizer Börse hat auch am Dienstag nachgegeben und damit den vierten Tag hintereinander im Minus geschlossen. Generell ist der Markt weiter hin- und hergerissen zwischen Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität dank der bald verfügbaren Impfstoffe und der Furcht vor einem harten Lockdown. Zudem wirft der Hexensabbat genannte grosse Verfall an den Terminbörsen am Freitag seine...

