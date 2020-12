Human.Ai wird voraussichtlich 70 % der Infrastrukturkosten einsparen

SAN ANTONIO, Dec. 15, 2020bekannt, einem Unternehmen für maschinelles Lernen (ML), das Deep Learning und künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um personalisierte interaktive Inhalte zu schaffen. In Rahmen dieser Zusammenarbeit soll die iOS-Anwendung Sway: Magic Dance von Humen.Ai überarbeitet werden, um mithilfe von Serverless- und Machine-Learning-Technologien signifikante Kosten- und Funktionalitätsverbesserungen zu realisieren.



Humen.Ai hat sich mit Onica, einem Unternehmen von Rackspace Technology und Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner, zusammengetan, um seine Sway-App zu verbessern, die KI-gesteuerte Bewegungsfilter verwendet, damit Benutzer sich selbst bei komplexen Dance Moves visualisieren können. Das Ingenieurteam von Rackspace Technology erkannte schnell den Bedarf an einer stärkeren Infrastrukturgrundlage als Basis für schnelle Releases und reduzierte Infrastrukturkosten.

In nur sechs Wochen ersetzte Rackspace Technology die handgefertigte Umgebung von Humen.Ai durch Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) mit Spot Instances, wodurch die Infrastrukturkosten um bis zu 70 % reduziert wurden. Die neue App ermöglicht es KI- und Produktionsteams, Verbesserungen durch eine leichtgewichtige, containerisierte Infrastruktur schneller in die Hände der Nutzer zu bringen.

"Eine unserer obersten Prioritäten bei diesem Projekt waren Kosteneinsparungen. Durch die Konsolidierung der 400 bestehenden AWS-Instanzen auf Amazon ECS mit Spot Instances ist die Infrastruktur von Humen.Ai nun einfacher zu verwalten und zu betreiben", sagte Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology. "Wir haben eine leichtgewichtige KI-Infrastruktur entwickelt, die es Humen.Ai nun ermöglicht, alle Funktionen der App ausschließlich mit serverlosen Technologien zu verwalten. Die neu gewonnene Agilität dieser Lösung wird das Entwicklungsteam von Humen.Ai enorm entlasten, so dass es sich auf die Entwicklung innovativer neuer Produkte konzentrieren kann."

Vor der Zusammenarbeit mit dem Engineering-Team von Rackspace Technology basierte die iOS-App Sway: Magic Dance auf 400 AWS-G4-On-Demand-Instanzen, die durch ein komplexes, intern entwickeltes System gesteuert wurden, das die Betriebskosten in die Höhe trieb. Rackspace Technology nutzte die Fähigkeit der Anwendung, Modelle schnell zu trainieren, und stellte eine benutzerdefinierte, auf AWS aufgebaute Lösung bereit. Die Lösung wurde in die Lage versetzt, Amazon ECS-Container so zu planen, dass die Anwendung mehr KI-Aufgaben zur gleichen Zeit erledigen kann. Das Endergebnis wurde während des App-Launch beim Superbowl 2020 in Partnerschaft mit Doritos präsentiert.

"Die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Rackspace Technology hat uns wirklich dabei geholfen, unsere Infrastruktur zu skalieren und unser kleines Team während unserer frühen Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Tinghui Zhou, Mitgründer und CEO von Humen.Ai. "Wir haben unseren Durchsatz an Verarbeitungsanforderungen verdoppelt, vielleicht sogar verdreifacht. Durch die Kooperation mit Rackspace haben wir Zeit- und Kosteneinsparungen erzielt, die es uns ermöglichen, uns auf zukünftige Erweiterungen unseres Angebots in den Bereichen Sport, TV, Spiele und Filme vorzubereiten. Dank der deutlichen Kosteneinsparungen können wir die Mittel nun für neue Projekte einsetzen, beispielweise, um den Nutzern neue Möglichkeiten zum Zusammenarbeiten und Teilen innerhalb der App zu geben sowie um die fotorealistische Ausgabe der App mit 3D-basierter Wahrnehmung für die ML-Modelle der Skelett- und Szenenanalyse zu verbessern."

Insgesamt hat Rackspace Technology die iOS-App von Humen.Ai neu gestaltet, indem Amazon ECS, Amazon ECR, Spot ASG (Container auf Amazon ECS), AWS Step Functions und AWS Lambda (serverlos) für ein optimiertes und effizientes Erlebnis implementiert wurden.

