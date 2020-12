Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kandao Meeting Pro, die Nachfolgerin der 360-Videokonferenz-Kamera Kandao Meeting, wurde am 15. Dezember 2020 bei dem Launch-Event "Meeting Perfection" von Shenzhen Kandao Technology in Peking vorgestellt.Aufgrund der Corona-Krise steigt die Nachfrage nach Remote Working und Remote Conferencing rasant. Die Kandao Meeting Pro-Kamera will Ihren Benutzern ein noch nie dagewesenes Remote-Conferencing-Erlebnis bieten.Sie ist mit zwei speziell entwickelten Objektiven, acht Mikrofonen, einem hochwertigen Lautsprecher, einem integrierten Android-System und einem fortschrittlichen KI-Algorithmus ausgestattet, und bietet ein Videokonferenzerlebnis, das alle Remote Working Bedürfnisse in vollstem Maße erfüllt, sei es für die effiziente Kommunikation in Unternehmen, in Schulen, in Krankenhäusern oder anderswo.Kandao Meeting Pro gewann den CES Innovation Award 2021 für seine herausragende Leistung in einem tragbaren Gerät.Integriertes Vier-in-Eins-DesignDie Kandao Meeting Pro ist einzigartig in der Hinsicht, dass sie, anders als ihre Vorgänger, über ein integriertes Android-System verfügt. Es wird kein externer Computer mehr benötigt; Konferenzen können ganz einfach durch Anschließen an einen Bildschirm über HDMI gestartet werden. Die klassische Konferenzsoftware kann direkt vom Kandao Meeting Pro aus gestartet werden, und auch die Nutzung einer unternehmens- oder kundenspezifischen Konferenzsoftware wird durch die Flexibilität des Android-Systems ermöglicht.Im Vergleich zu herkömmlichen Konferenzkameras ersetzt beim Kandao Meeting Pro 360-Grad-Videotechnologie das feste Weitwinkel-Objektiv, sodass jeder Teilnehmer vollständig immersiv angezeigt wird. Das Mikrofon-Array und der hochwertige Lautsprecher nutzen fortschrittliche Technologien wie Beamforming und Rauschunterdrückung, um eine hohe Audioqualität zu gewährleisten und können eine Reichweite von bis zu 5,5 Metern erreichen (doppelt so weit wie bei der ersten Generation).Immersives KonferenzerlebnisDas 8K-Bildgebungssystem der Kandao Meeting Pro erfasst den Besprechungsraum ständig mit einer gewaltigen Auflösung von 8000x3000 30 Mal pro Sekunde und zeichnet die Gestik der Teilnehmer, die Mimik und andere feine Details der Szene originalgetreu auf. Die aktualisierte Meeting KI 2.0 verarbeitet dann diese enorme Menge an Video- und Audiodaten, wählt die wichtigsten Teile der Szene aus und kombiniert sie, um daraus ein Output von 1080p zu erstellen. Dieser 8K-in-1080p-out-Ansatz bietet nicht nur ein massives visuelles Upgrade im Vergleich zur herkömmlichen 1080p-in-1080p-out-Konferenzkamera, sondern präsentiert das Meeting auch auf eine viel immersivere Art und Weise, die vorher nicht möglich war. Kandao Meeting Pro bietet dabei mehrere Conferencing-Modi für verschiedene Situationen, die mit einer Taste oder der Fernbedienung gewählt werden können.Ausgezeichnete Konnektivität und InteraktionMit verschiedenen Zugängen für eine Wi-Fi-, Ethernet LAN-, USB- und HDMI-Verbindung ist die Kandao Meeting ProVideokamera flexibel genug, um mit einer Vielzahl von Konferenzgeräten verbunden zu werden. Beim Einsatz als USB-Kamera bietet Kandao Meeting Pro außerdem wählbare Auflösungen und Kodierungsformate, um die Kompatibilität mit verschiedenen Videokonferenzsystemen zu maximieren.Darüber hinaus kann Kandao Meeting Pro lokal auf eine externe SD-Karte speichern: ein interessantes Tool für die Aufzeichnung und Archivierung wichtiger Meetings.Kandao Meeting Pro wird mit einer Fernbedienung geliefert, die Interaktionen und Einstellen vereinfacht. Mit der Fernbedienung kann der Benutzer Bedienvorgänge wie Ein- und Ausschalten, Betriebsartwechsel, Lautstärkeregelung und vieles mehr ganz einfach durchführen.Mehr erfahren: http://www.kandaovr.com/kandao-meetingpro/Jetzt unseren Shop besuchen: https://prd.kandaovr.com/product/kandao-meeting-pro/YouTube: https://www.youtube.com/kandaovr Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373825/Kandao_Meeting_Pro.jpgPressekontakt:Jasmine Lin+86 755 2641 1369ljl@kandaovr.comOriginal-Content von: Kandao Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151348/4792068