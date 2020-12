Bill Gates rechnet damit, dass in der Corona-Pandemie jetzt die schlimmsten Monate anstehen. Bis in den Frühsommer hinein könnten Infektionszahlen und Corona-Sterbefälle massiv zulegen. Die Corona-Pandemie wird uns noch mehrere Monate im Griff haben - dieser Meinung sind mittlerweile wohl nicht mehr nur besonders pessimistische Virologen. Eine Impfung wird die Bevölkerung erst nach und nach erreichen. Um die aktuell hohen Infektionszahlen zu senken und das medizinische Personal zu entlasten, startet etwa in Deutschland am Mittwoch ein harter Lockdown. Wie es im Januar weitergeh...

Den vollständigen Artikel lesen ...