Mainz (ots) - Sechs Wochen nach der Wahl ist Joe Biden am Ziel. Mit ihrem Beschluss haben die Wahlleute das Volksvotum vom 3. November jetzt umgesetzt und ihn zum gewählten 46. US-Präsidenten gemacht. Normalerweise ist dieser altmodisch wirkende Zwischenschritt auf dem Weg zur Vereidigung eine Formalie. Doch Donald Trump hat diesen Pfad des Machtwechsels zu einem mühsamen Hürdenlauf werden lassen. Gegen ein angeblich nicht korrekt zustande gekommenes Ergebnis zu klagen, ist das Recht jedes Kandidaten. Die Art und Weise, wie Trump dies tat, ist jedoch beschämend. Nicht einen einzigen Beweis haben seine Gehilfen in mehr als 50 Verfahren auf den Tisch gelegt. Entsprechend sind sie vor den Gerichten abgeblitzt. Also alles gut? Nein. Zum großen Finale hat Trump den Staat Texas zu einem Anschlag auf die amerikanische Demokratie getrieben. Der republikanische Justizminister dort hat beim Obersten Gerichtshof beantragt, die ordentliche Feststellung der Wahlergebnisse in vier anderen Bundesstaaten stoppen zu lassen, damit dort dann die republikanisch beherrschten Parlamente das Votum des Volkes für Biden in eines für Trump umwandeln.16 weitere Justizminister und 126 republikanische Kongressabgeordnete haben sich für diesen juristischen Putschversuch einspannen lassen - die von Trump seit 2016 berufenen konservativen Richter am Supreme Court glücklicherweise nicht. Zum Dank gab es Beleidigungen aus dem Weißen Haus. Die Mauer des Rechts hat also gehalten, und in 36 Tagen ist der Albtraum zu Ende. Bis dahin dürfte der 45. Präsident noch einigen Schaden anrichten.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/4792078

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de