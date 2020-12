Es gibt offenbar Fortschritte bei den seit Monaten stockenden Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket. Auch der Beginn von Corona-Impfungen im ganzen Land ließ viele Käufer am Dienstag beherzt zugreifen. Der Dow Jones schaffte es wieder über die Marke von 30.000 Zählern. Größter Gewinner im US-Leitindex ist Apple. Der Dow Jones Industrial hat die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten wieder überwunden und und schloss 1,1 Prozent im Plus bei 30.199 Zählern. An das am Vortag markierte ...

