SGW Global (SGW) und Motorola Mobility LLC meldeten heute die Unterzeichnung einer sechsjährigen Vereinbarung, mit der SGW Global mit Wirkung vom 1. Januar 2021 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung der Motorola-Marke Nursery1 und Audio-Produkte für den persönlichen Gebrauch2 weltweit3 erhält.

Die bereits seit über zehn Jahren bestehende Partnerschaft wird damit erweitert und die beiden Unternehmen werden unter Einbeziehung von Einzelhandelspartnern in der ganzen Welt eng zusammenarbeiten, um das aktuelle Sortiment an Nursery- und persönlichen Audio-Produkten auf die von SGW eingeführten neuen Produktreihen umzustellen.

Im Rahmen der Partnerschaft kommen auch die Erfahrung, Energie und Kompetenzen beider Unternehmen zum Einsatz, um innovative neue Konzepte zu erstellen und damit die Produktqualität zu steigern und das Nutzererlebnis und die Audio-Leistung zu optimieren.

"Wir betrachten unsere Verbindung zur Marke Motorola als großes Privileg. Da wir bereits seit 10 Jahren ein Lizenznehmer anderer Produktkategorien sind, ist uns die Leistungskraft dieser Marke nur zu gut bekannt", so Malcolm Paton, Executive Director von SGW Global. "Die Tradition von Motorola hinsichtlich Qualität und Innovation ist Spitzenklasse und wir bei SGW werden uns bemühen, diese Tradition fortzusetzen und weiter auszubauen. Motorola ist eine weltweit unverkennbare Verbrauchermarke."

Mit der Vereinbarung wird das Verbraucherelektronikportfolio von SGW erheblich gestärkt und für die Marke Motorola erschließen sich damit weltweit neue Absatzchancen.

"Im Lauf unserer langjährigen Beziehung waren wir stets beeindruckt von der Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte von SGW, seiner Einhaltung der Bestimmungen des Markenlizenzprogramms und vom Engagement, das SGW für die Marke Motorola gezeigt hat", erklärte David Carroll, Executive Director of Brand Licensing bei Motorola Mobility LLC. "Angesichts der von SGW geleisteten Führungsarbeit sind wir davon überzeugt, dass SGW die Nursery-Produkte und die Audio-Produkte zum persönlichen Gebrauch auf eine neue Stufe heben wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SGW in diesem Bereich."

Über SGW Global

SGW Global spezialisiert sich auf die Entwicklung, Herstellung, Verteilung und den Vertrieb einer breiten Palette von Verbraucherelektronikprodukten und Dienstleistungen. Wir sind stolz darauf, in Zusammenarbeit mit führenden Technologie-Innovatoren erstklassige preisgekrönte Designs und Lösungen erstellt zu haben. Wir blicken auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte bei Qualität und zeitgerechter Lieferung zurück und arbeiten partnerschaftlich mit dynamischen Vorreitern an der vordersten Front technologischer Neuerungen in einem in ständigem Wandel befindlichen Markt zusammen. SGW Global ist ein wirklich weltweiter Betrieb, denn unser Hauptsitz und unser Fertigungszentrum befinden sich in China, und hinzu kommt ein europäisches Operationszentrum in Großbritannien und ein weltweites Vertriebs- und Verteilungsnetz. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sgwglobal.com

SGW Global ist ein Handelsname von Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

Über strategische Markenpartnerschaften von Motorola

Seit mehr als 90 Jahren steht die Marke Motorola in der ganzen Welt für hochwertige, innovative und zuverlässige Produkte. Das Motorola-Programm für strategische Markenpartnerschaften soll die Kraft dieser kultigen Marke durch die Bildung von Partnerschaften mit dynamischen Unternehmen nutzen, die einzigartige, hochwertige Produkte anbieten, um das Leben von Verbrauchern zu bereichern. Strategische Markenpartner arbeiten bei der Entwicklung und Fertigung ihrer Produkte eng mit den Technikern von Motorola zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte die strengen Sicherheits-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllen, die die Konsumenten inzwischen von Motorola-Produkten erwarten. Für weitere Informationen über die strategischen Markenpartnerschaften von Motorola folgen Sie uns auf @ShopMotorola.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Markenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. 2020 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Nursery-Produkte umfassen vernetzte und unvernetzte Audio- und Video-Babyfongeräte, Baby-Soother, Schlafbeobachter, Projektoren, Thermometer, Waagen, Luftbefeuchter und Luftreiniger. Persönliche Audio-Produkte umfassen verkabelte und kabellose Im-Ohr-Kopfhörer, Bügelkopfhörer, TWS- (true wireless) und tragbare kabellose Lautsprecher. Die Lizenz für persönliche Audio-Produkte gilt nicht für Indien.

