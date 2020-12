NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" schreiben zum EU-Digitalpaket:

Die Macht der Internet-Riesen ist gewaltig. Nahezu alle Versuche der Europäischen Kommission, die schleichend vorangetriebenen Wettbewerbsverzerrungen von Google, Apple und Co mit dem Kartellrecht zu stoppen, sind folgenlos geblieben. Was die EU nun vorschlägt, ist ein Quantensprung. Und tatsächlich ist die Frage berechtigt, ob es wirklich die Regulierer sind, die das liberale Netz schrittweise abschaffen oder nicht doch die Konzerne. Was nun ansteht, ist das Aufbegehren der Europäer gegen eine Internet-Wirtschaft, die mit Tricks und geschickten Platzierungen de facto die Wahl- und Bewegungsfreiheit im Internet einschränkt./yyzz/DP/eas