Das Hausverwaltungsunternehmen Sienna Senior Living Inc. (ISIN: CA82621K1021, TSX: SIA) schüttet eine monatliche Dividende (Dezember) in Höhe von 0,078 kanadischen Dollar (CAD) an seine Investoren aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Sienna Senior Living zahlt die Dividende am 15. Januar 2021 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen mit Sitz in Markham, Ontario, ist 1972 gegründet ...

