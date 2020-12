Die Vorfreude auf Geschenke treibt DAX aus der Range heraus. Gemeint ist das Stimulus-Paket aus den USA, welches nun doch kurz vor einem Abschluss steht. Mit diesen Voraussetzungen starten wir in den FED-Tag. Dienstag setzt Rallye fort Die Rallye aus dieser Woche setzte sich erst einmal fort. Nach einem positiven Wochenstart mit der Annäherung an die 13.300 konnte der DAX diese Marke am Dienstag überspringen. Es bedurfte ein wenig Orientierungszeit ...

