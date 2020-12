Am frühen Dienstag Morgen ist der Euro bereits wieder drauf und dran, neue Tiefpunkte zu generieren. Der anstehende Zinsentscheid lähmte zwar die fernöstlichen Börsen in der Nacht. Den Währungsmarkt jedoch schien das kaum zu beeindrucken. Jedenfalls, wenn man sich die europäische Gemeinschaftswährung so ansieht. Der Euro hat als großes Kursziel vom aktuellen Preis aus noch rund 400 pips Platz. So ...

