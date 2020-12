Aktien: Daimler und Linde preschen beim Thema Wasserstoff voran

Anzeige / Werbung

Elektromobilität steht im Pkw-Bereich immer höher im Kurs. Bei Lkw wird dagegen auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle gesetzt. Die beiden deutschen Dax-Konzerne Daimler und Linde wollen dabei zusammenarbeiten.

Derzeit gewinnt in der Automobilindustrie das Thema Elektromobilität immer mehr an Bedeutung. Herkömmliche Verbrennungsmotoren für Benzin und Diesel werden durch reine Elektroautos, aber auch durch Hybrid-Antriebe mehr und mehr in den Hintergrund gedrückt. Bei Lkws stehen die Zeichen dagegen auf Wasserstoff-Technik.

Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.

In diesem Bereich vereinbarten nun die beiden deutschen Dax-Konzerne Daimler und Linde eine strategische Partnerschaft. Der Autobauer und der Gasekonzern vereinbarten die Entwicklung einer Technologie, mit der Wasserstoff in flüssiger und damit komprimierter Form besonders rasch nachgefüllt werden kann. Die Unternehmen wollen so eine weitere Hürde für wasserstoffgetriebene Lastkraftwagen nehmen.

Allerdings werden den Angaben zufolge bis zur Marktreife des Systems noch einige Jahre vergehen: Bis ein erster Prototyp-Lkw mit Brennstoffzelle an einer entsprechenden Tankstelle vorfahren könne, vergingen noch drei Jahre, hieß es in den Planungen der beiden Partner. Längerfristig hoffe man zudem auf weitere Partner, so Daimler und Linde.

Daimler-Aktie am Jahreshoch

Die Aktie von Daimler konnte seit November noch einmal deutlich zulegen und erreichte bei knapp 60 Euro ein neues Jahreshoch. Auch die 200-Tagelinie dreht wieder nach oben, allerdings schwächt sich der MACD (Momentum) ab. Er signalisiert eine Konsolidierung im jüngsten Seitwärtstrend zwischen rund 54,50 und 58,50 Euro. Erst ein Ausbruch aus dieser Range dürfte den nächsten Trend bestimmen.

Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0006483001,NO0010081235,US88160R1014