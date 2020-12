GF Piping Systems übernimmt die FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda. in Cajamar in der Nähe von Sao Paulo.Schaffhausen - GF Piping Systems, eine Division von GF, übernimmt die FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda. (FGS) in Cajamar in der Nähe von Sao Paulo. Als Hersteller von Polyethylen-Rohrleitungssystemen bedient FGS den lokalen Markt für Wasser- und Gasverteilung sowie andere industrielle Segmente. Beide Parteien haben über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion Stillschweigen vereinbart.

Den vollständigen Artikel lesen ...