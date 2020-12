DJ Verdopplung mit Signalwirkung: Bought-Deal-Finanzierung bringt 10 Millionen Dollar.

DGAP-Media / 2020-12-16 / 07:40 *Verdopplung mit Signalwirkung: Bought-Deal-Finanzierung bringt 10 Millionen Dollar.* _Das Biotech-Unternehmen Havn Life Sciences hatte gerade erst angekündigt, eine Vereinbarung mit dem Investor Eight Capital geschlossen zu haben, in der der Investor sich verpflichtet hatte, auf Kaufbasis von 4.673.000 Einheiten zu einem Preis von 1,07 Dollar pro Einheit für einen Bruttoerlös von ca. 5.000.100 Dollar ein Aktien-Paket zu kaufen. Jetzt wurde die Kauffinanzierung sogar verdoppelt._ Das Biotechnologie-Unternehmen *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0)* erhält durch die Ausgabe dieses Aktien-Paketes frisches Kapital, das es zur Finanzierung von weiteren Forschungen und Produktentwicklungen verwenden wird. Der Nettoerlös des Angebots soll für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. *Das ist ein starkes Signal: Havn Life Sciences kann Bought-Deal-Finanzierung auf 10 Millionen USD verdoppeln.* Die gerade erst publizierte, geänderte Vereinbarung verschafft dem Unternehmen nunmehr eine noch *umfangreichere* *Kapitalbasis.* Denn Investor Eight Capital wird nicht weniger als 9.346.000 Einheiten zu einem Preis von 1,07 Dollar pro Anteil für einen Bruttoerlös von ca. 10.000.200 Dollar erwerben. Jede der genannten Einheiten besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein. Jeder Optionsschein wiederum befähigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,34 Dollar für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Ausstellungsdatum. Aller Voraussicht nach wird das Angebot am 7. Januar 2021 abgeschlossen werden können - wenn, und davon sollte man auszugehen, das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Des weiteren teilte das Unternehmen mit, dass man Investor Eight Capital zusätzlich noch eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 15% der Anteile zum Ausgabepreis gewährt habe. Diese Option kann der Investor ganz oder teilweise jederzeit oder vor dem 30-Tage-Datum ausüben. Im Normalfall wären das folglich weitere ca. 1.500.000 Dollar und der Gesamterlös des Angebots würde auf ca. 11.500.000 Dollar steigen. Die Anteile werden in allen kanadischen Provinzen (einzige Ausnahme: Quebec) als Kurzprospekt angeboten und können auch als Privatplatzierung in den USA sowie von Offshore-Anlegern gemäß den entsprechenden Prospekt- oder Registrierungsausnahmen angeboten werden - und zwar in Übereinstimmung mit den jeweilig geltenden Gesetzen. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäß den staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. *An der Börse sorgte das für eine positive Überraschung* _Dieses Signal bekräftigt noch einmal ganz offensichtlich und unmissverständlich das Vertrauen und die Akzeptanz in die Nutrazeutikabranche und den First-Mover Havn Life Sciences._ Hatte das Biotech-Unternehmen ohnehin schon in den vergangenen Wochen für permanent positiven News-Flow gesorgt, so sind die Bought-Deal-Finanzierungen ein starkes Signal für den Kapitalmarkt und die nächsten Schritte in der noch jungen Unternehmensgeschichte. Die Verdopplung der Bought-Deal-Finanzierung befeuert noch einmal die disruptive Kraft, mit der das Unternehmen gerade die Nutrazeutikabranche revolutionieren möchte. Hinzu kommt auch noch der derzeitige *Kursanstieg der Aktie* - letzte Woche verzeichnete die Havn-Aktie eine starke Trendumkehr. Außerdem erhielt das Biotech-Unternehmen unlängst sozusagen den Ritterschlag - von Health Canada, dem Gesundheitsministerium, erhielt man die Zulassung für Formulierungen zu natürlichen Gesundheitsprodukten. Die ersten zugelassenen Produkte wurden von Havn Life Sciences zur Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit und kognitiven Gesundheit entwickelt. Darüber hinaus wird das Biotech-Unternehmen eine der ersten *präklinischen Studien* zu Psilocybin und dem menschlichen Immunsystem durchführen. Dieser Schritt wurde nötig, um bei der Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag für eine klinische Phase-1-Studie am Menschen einzureichen. Diese frischen Signale könnten der Startschuss für einen anhaltenden Aufwärtstrend bis weit in das kommende Jahr sein. Und weil sich das Unternehmen noch im Early-Stage-Stadium befindet und das *Wachstumspotential der Aktie ebenso groß wie die Heilkraft dieses Wirkstoffes *zu sein scheint, sollte man hier ohne alle Umschweife von einem wahren _"Geheimtipp zum Jahresende" _und einem "_Depot-Must-Have"_ für 2021 sprechen. *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen. 