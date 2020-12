Die Aktie von Apple ist am Dienstag satte fünf Prozent höher aus dem US-Handel gegangen. Dass der Tech-Konzern die iPhone-Produktion um 30 Prozent erhöhen will, war der Hauptgrund für den Kurssprung (DER AKTIONÄR berichtete) - aber nicht der einzige. Bis zu 96 Millionen iPhones hat Apple für das erste Halbjahr bei den Zulieferern in Auftrag gegeben - 30 Prozent mehr als im Vorjahrszeitraum. Diese Eckdaten haben am Dienstag für Jubelstimmung bei den Anlegern gesorgt, denn sie lassen auf eine hohe ...

