Am 16. September hatten wir auf eine Trading-Chance mit ProSiebenSat.1 Media ISIN: DE000PSM7770 hingewiesen. Der Titel unseres Beitrags war: "ProSiebenSat.1 Media: Wir legen uns fest - das sind Kaufkurse!" Zu diesem Zeitpunkt notierten die Papiere noch unter 11,00 Euro und heute sehen wir Kurse von über 13,00 Euro. Wir hatten also den richtigen Riecher, aber unser Trade hat nicht funktioniert. Wir wurden in einem kurzen Abstieg ausgestoppt. Bei ProSiebenSat.1 ...

