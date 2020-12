Im frühen Handel führt die Aktie von ThyssenKrupp einmal mehr die Gewinnerlisten im MDAX an. Trotz hartem Lockdown in Deutschland überwiegt weiter die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung nach Verbreitung der Impfstoffe. Aussagen vom Wettbewerber Klöckner & Co und eine neue Prognose des Stahlhändlers verleihen zudem Schwung.Im Laufe des vierten Quartals habe sich die Erholung der Stahlnachfrage stärker als erwartet fortgesetzt, teilte Klöckner & Co am Dienstag mit. Das sich bessernde ...

