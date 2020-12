Bonn (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen waren in den vergangenen Dekaden aus Performancesicht keine schlechte Anlage, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.Mit dem Kauf 30-jähriger US-Staatsanleihen habe sich seit 1990 ein Ertrag von durchschnittlich 7,5 Prozent pro Jahr erzielen lassen, das entspreche in etwa der Jahresperformance globaler Aktien im selben Zeitraum. Eine ähnlich gute Entwicklung bei US-Staatsanleihen erwarte Dirk Steffen von Postbank Research auf absehbare Zeit aber nicht mehr, denn rund zwei Drittel des Gesamtertrags 30-jähriger US-Treasuries hätten in den vergangenen drei Dekaden aus laufenden Zinszahlungen resultiert - der Rest aus Kursgewinnen. 1990 habe die Rendite dieser Bonds noch bei acht Prozent gelegen - heute müssten sich Anleger mit einer laufenden Verzinsung von 1,6 Prozent begnügen. Gleichzeitig sei das Risiko groß, dass die Inflation und Renditen im Zuge einer starken Konjunkturerholung in den USA ansteigen und bei Anleihen dementsprechend Kursverluste eintreten würden. In einem solchen Umfeld lägen Aktien im Vergleich zu Bonds bei der Performance in der Regel deutlich vorne. (16.12.2020/alc/a/a) ...

