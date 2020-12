DJ Conti will operative Marge mittelfristig deutlich steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental will in den kommenden Jahren schneller als die Autozulieferbranche wachsen und bestenfalls wieder eine zweistellige operative Rendite erzielen. Mittelfristig ist eine bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene von 8 bis 11 Prozent das Ziel, wie der DAX-Konzern anlässlich der Kapitalmarkttage mitteilte. Der neue CEO Nikolai Setzer will Conti vor allem mit einem Fokus auf Softwarekompetenz als Gewinner aus der Transformation der Branche führen.

"Die Mobilität der Zukunft zeichnet sich aus durch den Grad ihrer Vernetzung und Sicherheit sowie ihres Komforts - unabhängig von der Antriebsart der Fahrzeuge", wird Setzer in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. "Hardware bleibt nach wie vor wichtig, und künftig gilt verstärkt: Die Software macht den Unterschied."

Vergangenes Jahr hatte Conti eine bereinigte EBIT-Marge von 7,4 Prozent erzielt. In den ersten neun Monaten dieses Jahr erwirtschafte der Konzern wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie und teils erheblicher Abschreibungen lediglich eine Marge von 2,4 Prozent.

In den kommenden Jahren soll das Produktportfolio auf "wertschaffendes Wachstum" ausgerichtet werden, ergänzte Setzer. Zu- und Verkäufe sowie Partnerschaften seien weiter möglich.

Conti hat wegen der Umwälzungen in der Branche in den vergangenen Monaten einen einschneidenden Konzernumbau auf den Weg gebracht. Von den Maßnahmen sind etwa 30.000 Mitarbeiter betroffen, davon etwa 13.000 in Deutschland. Einzelne Werke werden geschlossen, was teils massiven Widerstand der Arbeitnehmer hervorgerufen hat.

Kontakt zum Autor: markus-klausen@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 03:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.