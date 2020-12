"Covid19 kann uns nicht stoppen!" So startete Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation die virtuelle Pressekonferenz auf der SPS Connect in Bezug auf die Mitgliederzahl. Bis Jahresende rechnet Hoppe mit 800 Mitgliedern. Neben Emerson Process Management und Jumo gilt Google Cloud als einer der prominentesten Neuzugänge in diesem Jahr. "Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass wir Google Cloud als Mitglied der OPC Foundation begrüßen dürfen", freute sich der OPC-Präsident. "OPC UA wird der Schlüssel sein, Maschinendaten in unsere Datenanalysen und KI-Lösungen zu übertragen, um letztlich neue ...

