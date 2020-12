Baierbrunn (ots) - Sie möchten Ihren gerade erwachsen gewordenen Kindern bei Berufswahl, Partnersuche und der ersten Wohnung beiseite stehen? Ratschläge der Eltern kommen bei den jungen Leuten nicht immer gut an, fanden US-Forscher in einer Studie heraus - entscheidend ist ob die Beziehung zwischen den beiden Generationen stimmt."Versuchen Sie, nicht in die Eltern-Kind-Schublade zurückzufallen, sondern Sohn oder Tochter auf Augenhöhe zu begegnen", empfiehlt Psychologie-Professorin Heike Buhl von der Universität Paderborn, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Wer das Gefühl hat, dass der Nachwuchs den falschen Weg einschlägt, dürfe dies aber auch zum Ausdruck bringen. Etwa mit den Worten: "Ich mache mir Sorgen - denn du bist mir wichtig."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 12/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de. (http://www.senioren-ratgeber.de)Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4792248