Die KWS Saat SE (ISIN: DE0007074007) wird am heutigen Mittwoch ihre virtuelle Hauptversammlung durchführen. Der Konzern will eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,67 Euro) ist dies eine Anhebung um knapp 4,5 Prozent. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 65,70 Euro bei 1,07 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 24,3 Prozent ...

