Alstom baut Metrolinie in Toulouse für eine halbe Milliarde Euro L'Oreal will vom Online-Geschäft profitieren und dieses ausbauen (HB) Novartis erhält von FDA-Beraterkomitee Zulassungsempfehlung für Entresto H&R KGaA erhält Zusage für KfW-Unternehmerkredit in Höhe von EUR 40,0 Mio EZB empfiehlt Banken "äußerste Zurückhaltung" bei Ausschüttungen Lanxess schielt auf Hersteller von Stoffen für antimikrobielle Mittel Emerald Kalama Chemical (Kreise) ProSiebenSat.1-Chef optimistisch - Operativer Gewinn 2020 am oberen Prognoseende (SZ) Vossloh erwartet dank Klimapolitik in den nächsten Jahren mehr Umsatz und Gewinn VW-Chef Diess will Stammwerk fit für Wettbewerb mit Tesla machen (Kreise) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...

