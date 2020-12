Berlin (ots) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat das Berliner Humboldt Forum als "Kulturprojekt neuen Typs" gewürdigt.Grütters sagte am Mittwoch im Inforadio vom rbb: "Es ist kein klassisches Museum, sondern es soll ja vor allen Dingen interdisziplinär arbeiten."Das geschehe im Geiste der Brüder Humboldt, so Grütters. "Ich glaube, diese Annäherung an das Fremde - dafür sind die beiden Vorbilder und Vordenker. [...] Sie sind dem Fremden begegnet, ohne es abzuwehren oder abzuwerten. Und das ist zukunftsweisend - diese Annäherung der Völker und das Ideal eines gleichberechtigten Dialogs."Es sei ganz wichtig, dass das Humboldt Forum auch die deutsche Kolonialgeschichte thematisiere, so Grütters weiter. "Das ist ein Kapitel, das wir bisher sträflich vernachlässigt haben. Ich bin froh, dass das Humboldt Forum diese Debatte angestoßen hat."Dabei gehe es auch darum, dass zu Unrecht erworbene Stücke aus der Kolonialzeit an ihre Herkunftsländer zurückgegeben werden könnten, erklärte Grütters: "Dann wird es irgendwann vielleicht Leerstellen dort geben und wir werden diese Geschichte dann im Humboldt Forum erzählen."Das ganze Interview können Sie nachhören: https://ots.de/jEvMeePressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4792287