Hamburg (ots) - Premiere auf dem "Traumschiff" für "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, 39: In der "Südafrika"-Folge am 26. Dezember ist sie neben Kapitän Florian Silbereisen zu sehen - und schwärmt im GALA-Interview (Heft 52/2020, ab morgen im Handel) in höchsten Tönen von ihm. "Er ist ein total netter, entspannter Kerl und kam wie der junge Tom Cruise auf einem Motorrad angefahren. Er hat so viele Facetten. Ich finde es toll, dass er der Kultserie neuen Spirit gibt." In England oder den USA sei es selbstverständlich, dass sich Künstler in anderen Bereichen weiterentwickeln würden, so die ehemalige Profitänzerin. "Durch das ,Traumschiff' und Florian bekomme ich jetzt so eine Chance." Ganz unerfahren ist Motsi Mabuse in diesem Metier jedoch nicht: "Ich habe vor drei Jahren den ganzen Sommer mit wunderbaren Schauspielern arbeiten dürfen. Da war ich bei den Festspielen in Bad Hersfeld engagiert. Ich hatte eine kleine Rolle in dem Stück ,Hexenjagd' von Arthur Miller."