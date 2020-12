Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem emissionslosen Wochenstart platzierten gestern zumindest zwei Emittenten am EUR-Credit-Primärmarkt, wenn auch nicht im Benchmark-Format, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Audax Renovables SA habe gestern EUR 200 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit bei einem Renditelevel von 4,2% platziert, während House of HR eine EUR 200 Mio. Emission mit einer Laufzeit von 6 Jahren (6NC2 Deal) begeben habe. Somit verbleibe derzeit einzig Casino Guichard Perrachon in der Emissionspipeline, welche voraussichtlich heute eine EUR 300 Mio. Anleihe (5NC2, erwartete: Caa1/B) platzieren werde. Die IPT für die Emission liege bei 7%. ...

