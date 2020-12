Die heimische Börse war gestern sehr stark, mit einem Plus von 1,5% konnte der ATX deutlich mehr zulegen als die großen europäischen Börsen. Die Meldungslage zu den österreichischen Unternehmen blieb allerdings weiter sehr dünn. Stark waren wieder die Bankenwerte, die Raiffeisen konnte sich um 2,5% verbessern, die Erste Group erzielte einen Anstieg von 1,6% und für die Bawag gab es immerhin einen Zuwachs von 0,4%. Auch die Ölwerte zeigten eine eindeutige Tendenz nach oben, Schoeller Bleckmann konnte sich um 2,9% verbessern, bei der OMV, die mitteilte, dass in der Raffinerie Schwechat schrittweise bis 2023 knapp 200 Millionen Euro in die Produktion von Biokraftstoffen aus Pflanzenölen und flüssigen Abfällen wie Altspeiseöl ...

