Düsseldorf (ots) - Cognigy, weltweit führender Anbieter für Conversational AI, und die Telekom haben eine enge Partnerschaft vereinbart. Ziel ist der Einsatz von Cognigy.AI durch die Telekom im Rahmen von Projekten zur Automatisierung der Customer Journey im Kundenservice. Mit ihrer Conversational AI Suite bietet die Telekom in Zusammenarbeit mit führenden Technologie-Partnern (https://contact-solutions.telekom.de/telekom-als-partner) individuell auf das Kundenanliegen zugeschnittene KI-Lösungen an."Unsere KI-Lösungen unterstützen die komplette Customer Journey im Kundenservice, indem sie häufig auftretende Kundenanliegen automatisiert und erfolgreich bearbeiten. Dadurch werden Mitarbeiter im Kundenservice entlastet und Kosten eingespart", erklärt Waldemar Mach, Produktmanager UC & AI Managed Solutions, Telekom Deutschland GmbH. "Cognigy.AI passt funktionell und technisch bestens in unser Lösungsportfolio, da sie hochintegrativ, extrem flexibel für Voice und Chat einsetzbar und auf große Dialogvolumen ausgerichtet ist.""Wir freuen uns, mit der Telekom einen weiteren starken Partner an unserer Seite zu haben, der von Cognigy.AI begeistert ist. Die Partnerschaft untermauert die Leistungsfähigkeit von Cognigy im Bereich der smarten Automatisierung von Kundenkommunikation", sagt Marc Schneider, VP Partner Manager EMEA von Cognigy. "Die Kompetenz der Telekom beim Service, Betrieb und Projektmanagement in Kombination mit unserer einfach einsetzbaren Low-Code-Plattform garantiert reibungslose, DSGVO-konforme Projekte und schnelle ROIs."Erstes Conversational AI-Projekt für die Telekom BasketsIn einem ersten gemeinsamen Cognigy.AI-Projekt hat die Telekom die digitale Experience der gesponsorten Basketballmannschaft Telekom Baskets verbessert. Ziel war es, den Kontakt zu den Fans mithilfe eines digitalen Assistenten effizienter, emotionaler und zeitlich unbegrenzt zu ermöglichen. Ein besonderes Highlight der Lösung ist die Digitalisierung des Maskottchens der Baskets. Gemeinsam wurde "Bonni" vermessen und in verschiedenen Posen gefilmt, um einen sympathischen 3D-Avatar mit hohem Wiedererkennungswert für die Fans zu erstellen.Fans können mit dem virtuellen Maskottchen auf www.telekom-baskets-bonn.de (http://www.telekom-baskets-bonn.de) zu jeder Zeit chatten und Informationen einholen. Bonni unterstützt bei allen Fragen rund um Tickets, Fanshop, Spielplan, Team oder zur Anfahrt zum Telekom Dome. Der Avatar reagiert zudem in Echtzeit auf Ereignisse, springt beispielsweise bei einer positiven Nachricht in die Luft, klatscht in die Hände oder feuert an, was der Interaktion einen emotionalen Touch verleiht. Das Team hinter Bonni kann dank der intuitiven Bedienbarkeit von Cognigy.AI die Chat-Dialoge fortlaufend anpassen und erweitern.Exzellentes PartnernetzwerkCognigy bietet seinen Kunden neben der Telekom ein exzellentes Netzwerk an gut ausgebildeten lokalen und globalen Implementierungs- und IT-Systempartnern mit den richtigen Branchen- und Themenspezialisierungen. Finden Sie Ihren kompetenten Partner hier auf unserer Partner-Netzwerkseite: www.cognigy.com/partner (http://www.cognigy.com/partner)Cognigy.AI kostenfrei ausprobierenCognigy bietet jedem Business-Anwender die Möglichkeit, die Conversational AI selbst zu erleben: In einer personalisierten Demo (https://www.cognigy.com/demo) für den eigenen Use Case oder in einer kostenlosen Testumgebung (https://www.cognigy.com/trial).Über CognigyCognigy, ein weltweit führender Conversational AI Anbieter, automatisiert Kommunikation im Kundenservice mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Mit der leicht einsetzbaren Cognigy.AI Plattform können Unternehmen digitale Sprach- und Textagenten auf Enterprise-Level für jeden Kanal und beliebige Sprachen aufsetzen. Die smarte, nahtlos mit Backend-Systemen integrierbare KI-Plattform versteht Anliegen wie ein Mensch, kann sie im Kontext richtig zuordnen und im Dialog in natürlicher Sprache lösen. Resultat: Business-Prozesse werden automatisiert, die Customer Experience verbessert und signifikant Kosten in Contact Centern eingespart. Zu den Kunden zählen Bosch, Daimler, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG uvm. Für schnelle Projekterfolge stehen der Hersteller sowie ein großes Partnernetzwerk weltweit zur Verfügung. Weitere Informationen: cognigy.com (https://www.cognigy.com/)