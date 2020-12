Dass Disney der der Nr.1 Streaming Dienst werden will, ist seit dem Launch von Disney+ bekannt. Was steckt dahinter und was gibt es für Alternativen? Die Pläne von Disney Disney hat diese Woche die aggressiven Pläne vorgestellt, mit denen der Streaming Dienst bald die Abonnentenanzahl von Netflix übertreffen will. Nach der Veröffentlichung stieg der Wert der Disney Aktie sprunghaft an. Spät am Donnerstagabend gab der CEO von Disney, Bob Chapek, bekannt, ...

