Wir sahen gestern bereits eine starke Nachfrage bei Volkswagen-Aktien. Weiteres Thema ist die Peleton-Aktie im Lockdown beim heutigen LS-X-Marktgespräch. DAX vorbörslich stärker Der DAX konnte sich seit Wochenstart in einem Aufwärtstrend wiederfinden. Dieser führte am Dienstag über die 13.300 Punkte und zeigt damit an, dass die Marktteilnehmer vor Weihnachten reges Interesse am Aktienmarkt zeigen. Der heute beginnende harte Lockdown in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...