Teslas Werk in Grünheide scheint die deutschen Autobauer ins Schwitzen zu bringen: Als Reaktion auf die "Gigafactory" plant der VW-Konzern, seinen Umbau zur Elektromobilität zu beschleunigen und sein Stammwerk in Wolfsburg massiv auszubauen. Einen Tag nachdem VW-Chef Herbert Diess' Führungsposition nach einem internen Machtkampf bestätigt wurde, kündigte er während einer internen Videokonferenz Pläne zum massiven Um- und Ausbau des Hauptwerks in Wolfsburg an, um Tesla Paroli bieten zu können. Das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide soll ab Mitte 2021 in Betrieb gehen und bis zu 500.000 Autos vom Band laufen lassen; zudem plant...

Den vollständigen Artikel lesen ...