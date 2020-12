Karen Ward und Tilmann Galler (J. P. Morgan AM): Investment-Ausblick 2021

07.12.2020

Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken scheinen den Volkswirtschaften über das Gröbste der Covid-19-Krise hinweggeholfen zu haben, und Impfstoffe bieten Hoffnung, dass ein Ende in Sicht ist, was die politischen Entscheidungsträger dazu ermutigen sollte, in den nächsten Monaten mehr zu tun.



Die außerordentliche Schuldenlast der Unternehmen und Regierungen am Ende der Pandemie wird wahrscheinlich längerfristige Niedrigzinsen und eine Fortsetzung der Anleihekäufe durch die Zentralbanken zur Folge haben.



Bei jeglicher Rotation von Gewinnern zu Verlierern an den Märkten muss zwischen zyklischem und langfristigen Gegen- und Rückenwind unterschieden werden.



Nachdem der US-Markt in den letzten zehn Jahren dominierte, könnte Asien an der Reihe sein zu glänzen. Die Region konnte die Pandemie nicht nur erfolgreicher eindämmen, sie profitiert auch von strukturellen Wachstumsaussichten.



Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels sollten im nächsten Jahr zunehmen. Die Regierungen werden wahrscheinlich regulierend eingreifen, um privates Kapital in die Pflicht zu nehmen.



Aufgrund der äußerst niedrigen Renditen von Staatsanleihen ist es an der Zeit, den 60:40-Ansatz beim Aufbau von Portfolios zu überdenken. Unternehmensanleihen, Immobilien, Infrastruktur und Makro-Fonds könnten Erträge und Diversifizierung bieten.



Unsere zentrale Annahme für 2021 basiert auf einer Impfkampagne im ersten Halbjahr, gefolgt von einer robusten Erholung im zweiten Halbjahr. Es bestehen jedoch auf beiden Seiten dieses Szenarios Risiken, und die Anleger sollten insbesondere das Risiko einer Rückkehr der Inflation im Auge behalten.



"Investment-Ausblick 2021"

