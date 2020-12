Der Brent-Ölpreis hat am späten Mittwochvormittag leicht im Plus tendiert. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte mit 50,89 Dollar um 0,26 Prozent mehr als beim Vortagesschluss."Nichts scheint die Ölpreise momentan unter Druck setzen zu können", formulieren die Commerzbank-Analysten in ihrer "Tagesinfo Rohstoffe". Der Brent-Preis bewegt sich unweit des vor einer Woche verzeichneten ...

