Das brandneue Hotel Rove La Mer Beach liegt an den sonnigen Ufern von Dubais berühmter Strandpromenade La Mer, wo die Brandung auf die Stadt trifft. Gelelenkt von der Vision von Dubai Tourism, internationalen Reisenden individuelle Erlebnisse zu bieten, die für jeden Besuchertyp geeignet sind, bietet Rove La Mer Beach Rovers (Gästen) den perfekten Vorwand, um Sonne, Sand und unberührtes Strandwasser zu genießen, trendige Restaurants zu erkunden und einen erschwinglichen Aufenthalt direkt am Strand zu erleben. Zentral gelegen, nur eine zehn Autominuten vom City Walk und der Innenstadt von Dubai entfernt.

The wait is over: Rove La Mer Beach located on the sunny shores of Dubai's iconic La Mer destination in Dubai is now open. (Photo: AETOSWire)

"Rove La Mer Beach ist das erste Strandhotel von Rove Hotels und ein aufregender Schritt in der Entwicklung der Marke. Während wir unser ständig wachsendes Angebot an gut angebundenen Hotels um immer mehr attraktive Standorte erweitern, finden wir stets neue Wege, um den modernen Reisenden mit einer Vielzahl von bereichernden Erlebnissen zu überzeugen. Durch vergnügliche, erschwingliche und unkomplizierte Gastfreundlichkeit am La Mer möchte Rove die Erwartungen der Menschen an ein Strandhotel neu definieren und sie einem größeren Kreis von Reisenden zugänglich machen", sagt Paul Bridger von Rove Hotels.

Ein cooler, komfortabler Aufenthalt

Das Rove La Mer Beach ist der ideale Zufluchtsort für einen coolen, komfortablen und erholsamen Aufenthalt und bietet die Wahl zwischen zwei Rover-Zimmertypen: einer mit Blick auf die Skyline, der andere mit Blick auf das Meer, jeweils optional Zimmer mit Verbindungstür. Jedes Zimmer ist komplett mit allem Notwendigen ausgestattet und verfügt über einen vorgesetzten Balkon, von dem aus man einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und das Meer genießen kann.

Der abwechslungsreiche Strand Dubais direkt vor der Haustür

Das Rove La Mer Beach mit einem Wasserpark, einem Kino, aufblasbaren Spielplätzen, Wassersportmöglichkeiten, Boutiquen, mehr als 50 Gourmet-Restaurants, Lounges, Outdoor-Sportanlagen und vielem mehr liegt direkt am Strand einer der faszinierendsten Outdoor-Destinationen Dubais und bietet eine Vielzahl an Aktivitäten für Solo-Abenteurer und Familien.

Entspannte Stranderlebnisse

Das Rove La Mer Beach bietet ein vielfältiges Speise- und Getränkeangebot sowohl drinnen als auch draußen auf der Hotelterrasse mit Blick auf den Strand. Mit erfrischenden Getränken am Drink Truck, stimmungsvoller Musik, Drinks an der Beach Bar und ganztägigem Essensangebot im The Daily ist für jeden etwas dabei.

Spezielles Eröffnungsangebot

Buchen Sie einen Aufenthalt im Rove La Mer Beach über rovehotels.com ab 100 USD++ pro Nacht, inklusive Upgrade auf Meerblick, spätem Check-out und 30 Rabatt auf Speisen und Getränke (bis 31. Januar 2021).

