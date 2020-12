Hamburg (ots) - Bibel TV begleitet seine Zuschauergemeinde mit besonderen Spielfilmen, festlicher Musik und vielen Gottesdiensten durch die Weihnachtszeit. Neben seinen Live-Gottesdiensten und Andachten im Fernsehprogramm ergänzt Bibel TV auf der Livestreaming-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ (http://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/) sein Programm mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Weihnachtsgottesdiensten. Allen Angeboten gemeinsam ist der Wunsch nach der Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte des Lebens, für die die Geburt Jesu steht: Menschlichkeit, Versöhnung und Liebe.Hier finden Sie die Programmschwerpunkte von Bibel TV für die WeihnachtszeitAusgewählte Gottesdienste zu Weihnachten:Donnerstag, 24.12.06.00 Hour of Power: "Weihnachten: Freude!"14.00 Heiligabendgottesdienst live aus dem Berliner Dom17.30 Hour of Power Weihnachten: Freude!Freitag, 25.12.06.00 Stunde des Höchsten - Schöne Sprache, schwere Sprache08.00 ERF Gottesdienstzum 1. Weihnachtstag10.00 Gottesdienst Live aus dem Salzburger DomSamstag, 26.12.08.00 Hour of Power Weihnachten: Freude!10.00 Gottesdienst Live aus dem Kölner DomSonntag, 27.12.09.15 Stunde des Höchsten(mit Gebärdensprache) Per Anhalter ...10.00 GottesdienstLive aus dem Berliner Dom11.30 ERF Gottesdienstzum 1. Sonntag nach WeihnachtenDie Programmhighlights an Heiligabend, 24.12.2015.15 Freut euch! 15 Meckenheimer Chöre singen und spielen zur Weihnachtsgeschichte16.00 Mit Abstand der Heiligste Abend - Live aus BerlinOpen-Air-Gottesdienst vor der symbolträchtigen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin mit Samuel Koch (bekannt aus "Wetten, dass... ?"), The Real Life Guys (YouTube) und dem Sänger Kirk Smith20.15 Der Weihnachtscountdown - Über die Entstehung von Weihnachten21.00 24 x Weihnachten neu erleben - das Heiligabend-Erlebnis 2020Eine Weihnachtsaktion für Glaube und Hoffnung: Deutschland feiert gemeinsam Weihnachten und macht sich auf eine Entdeckungsreise auf der Spur der ursprünglichen Bedeutung des Weihnachtsfestes. Denn die Weihnachtsbotschaft ist gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung besonders tröstend: "Fürchtet euch nicht!" Mit Schauspiel, Akrobatik, Impulsen und Gesang ist die Abschlussshow der 24-tägigen Aktion "Weihnachten neu erleben" in Coronazeiten ein würdiger Ersatz für das ursprünglich geplante Live-Event. "Weihnachten neu erleben" ist eine überkonfessionelle Initiative verschiedener christlicher Werke unter der Schirmherrschaft von Volker Kauder, Mitglied des deutschen Bundestages.21.45 Christmas Wish - Wenn Wünsche wahr werdenWeihnachtliche Fantasy-Komödie, USA 2007 - Regie: Bert KishEs ist kurz vor Weihnachten. Doch anstatt sich auf die Besinnlichkeit der Feiertage freuen zu können, plagt Paula Nicole Eggert) ein Haufen unbezahlter Rechnungen. Dass sie auch noch keine Geschenke für ihre Kinder hat und ihr Mann ihr ziemlich auf die Nerven geht, macht den Stress perfekt. Als sie ihre verflossene Jugendliebe Nick überraschend wiedertrifft, träumt sie davon, wie ihr Leben wohl aussehen würde, hätte sie sich damals für den inzwischen finanziell erfolgreichen Nick entschieden. Auf wundersame Weise erfüllt sich Paulas Weihnachtswunsch: Plötzlich ist sie Nicks Frau und lebt ein tolles Luxusleben. Doch ist das wirklich, was sich ihr Herz wünscht?Der besondere Film:Erster Weihnachtstag, 25.12., 20.15 Uhr und Samstag, 26.12., 18.35 UhrDer Weihnachtsstall - US-SpielfilmDurch die kleine Cassidy findet Witwer Chap wieder einen Lebenssinn. Spielfilm über die Bedeutung von Weihnachten und den Wert der Familie mit Steve J. Young und Tara Reid. Thanksgiving steht vor der Tür. Für den Witwer Joseph, genannt Chap, ist es das erste Mal ohne seine geliebte Frau Mary Beth. Seit ihrem Tod lebt er zurückgezogen, kapselt sich von anderen Menschen ab und frisst seinen Gram in sich hinein. Doch dann bittet Pflegetochter Jessica mit ihren Kindern Cassidy und Tyler um Asyl.Zweiter Weihnachtstag 26.12.20.15 Son Of God - US-Spielfilm, 2013Über Jesus werden viele Geschichten erzählt. Er wurde in einem Stall geboren, lernte Zimmermann, starb am Kreuz und war dennoch der Retter der Welt. Diese amerikanische Verfilmung von 2013 lässt das Leben des Sohnes Gottes noch einmal rekapitulieren.Das Film-Epos von 2013 war in den USA ein Kassenerfolg und erzählt das Leben Jesu von seiner Geburt bis zu seiner Auferstehung. Die Musik wurde vom bekannten Film-Komponisten Hans Zimmer produziert. Diogo Morgado spielt Jesus von Nazareth; Roma Downey, die in der Serie "Ein Hauch von Himmel" Maria spielt. Die Regie führte Christopher Spencer.22.35 Wish Man - Jeder kann ein Held seinUS-Spielfilm mit Andrew Steel, Kirby Bliss Blanton, Chris DayFrank Shankwitz ist ein talentierter, aber überheblicher, schlecht gelaunter und arroganter Polizist, der sehr von sich selbst überzeugt ist. Nach einem schweren Unfall während der Arbeit muss Frank sein Leben neu überdenken. Anstatt eine zweite Chance anzunehmen, betäubt er sich trotzig und frustriert mit Alkohol und Tabletten. Bis er auf Michael trifft. Der Junge hat Leukämie und nur noch wenige Tage zu leben. Sein größter Wunsch ist es, die Motorradpolizei kennenzulernen.Der Familienfilm:Erster Weihnachtstag, 25.12.17.00 Die Abenteuer des kleinen Schuhmachers LapitchDeutsche ErstausstrahlungDer Waisenjunge Lapitch ist ein ausgelassener und tüchtiger Junge. Als er eines Tages neue Stiefel bekommt, beschließt er, sie einzulaufen, indem er die Welt bereist und Gutes tut. Doch ist er diesem Abenteuer wirklich gewachsen? Basierend auf dem kroatischen Kinderbuchklassiker von Ivana Brlic-Mazuranics.Festliche MusikprogrammeHeilig Abend, 24.12.08.00 Johann Sebastian Bach: WeihnachtskantatenUnter der Leitung von Philippe Herreweghe singt der Chor "Collegium Vocale Gent" in der Kirche Saint-Roch in Paris.09.30 Weihnachtskonzert mit Angela WiedlAngela Wiedl ihr Publikum hat dieses Weihnachtskonzert als Hommage an Mutter Teresa inszeniert hat. Ihr Programm reicht von klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu beliebten Opernarien.11.30 J.S. Bach: Weihnachtsoratorium - Collegium Vocale GentMit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Philippe Herreweghe.Erster Weihnachtstag 25.12.12.45 Georg Friedrich Händel: Der Messias KV 572Das Oratorium für Soli, Chor und Orchester in drei Teilen von Georg Friedrich Händel wurde von Wolfgang Amadeus Mozart bearbeitet. Es singen die Gächinger Kantorei und das Bach-Collegium Stuttgart unter der Leitung von Helmuth Rilling. Als Solostimmen sind Donna Brown, Cornelia Kallisch, Roberto Sacca und Alastair Miles dabei.15.00 Bocelli Christmas SpecialMatt und Laurie Crouch besuchen den berühmten italienischen Sänger Andrea Bocelli und seine musikalische Familie in der Toskana. Dort singt er in der Kirche, in der er getauft wurde, seine Lieblings-Weihnachtslieder. Highlights der Sendung sind das Duett mit seinem Sohn Matteo und ein Interview mit Sängerin Francesca Battistelli. Im Gespräch mit Matt und Laurie Crouch erzählt Andrea Bocelli, was der Glaube an Gott für ihn bedeutet. Ein feierliches Weihnachtsspecial mit stimmungsvoller Musik und ermutigenden Interviews, das die Familie in den Mittelpunkt rückt.Zweiter Weihnachtstag, 26.12.11.40 Christmas in ViennaMit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Valentina Nafornita, Angela Denoke, Carlos Osuna und Adrian Eröd. 