Google verbessert die Nutzung von Meet-Videokonferenzen für Menschen mit Beeinträchtigungen des Hörvermögens. Live-Untertitel stehen jetzt für weitere Sprachen zur Verfügung. Schon im vergangenen Jahr hatte der kalifornische Suchmaschinenriese sein Konferenzprodukt Google Meet um eine Untertitel-Automatik für englische Sprecher erweitert. Schalten Nutzer in ihren Konferenzeinstellungen die Captions (Untertitel) ein, transkribiert Meet die Sprecher automatisch und zeigt deren Aussagen als Untertitel unter dem Live-Bild in Echtzeit an. Das ist nützlich bei jeder Art ...

Den vollständigen Artikel lesen ...