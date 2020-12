Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge erstrangig besicherter Finanztitel engten sich gestern ein, so die Analysten der Helaba.Der ITRAXX Senior Financials notiere momentan um die Marke von 57,6. Der Banken-STOXX habe gestern Gewinne verzeichnet und sich damit oberhalb der 76er Marke gehalten. Die Senior Financials würden momentan vom vorherrschenden Optimismus im Markt profitieren. Der Start von Impfoffensiven verbessere den Konjunkturausblick. Der Staat unterstütze die Unternehmen in der Krise mit umfangreichen Maßnahmen. Trotzdem berge die Coronakrise das Potenzial für steigende Zahlen an Kreditausfällen, welche in der Regel dem Konjunkturzyklus nachgelagert folgen würden. Das Risiko einer Beeinträchtigung der Finanzmarktstabilität sollte somit nicht ausgeblendet werden. ...

