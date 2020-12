Wien (www.anleihencheck.de) - Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die US-Wirtschaft habe zu Jahresanfang auf die längste Expansionsphase zurückgeblickt und sei mit recht solider Konjunkturdynamik ins Jahr gestartet. Etwas zeitverzögert zu den Entwicklungen in Europa habe sich die Corona-Pandemie aber auch in den USA rasant verbreitet. Die Reißleine sei Mitte März gezogen und umfassende Lockdowns verhängt worden, was zu einem Rückgang des BIPs um 10% kumuliert im ersten Halbjahr geführt habe. Im Unterschied zu bisherigen Rezessionen sei dieser Schock insbesondere im Dienstleistungssektor zu spüren gewesen. Die teilweisen Lockerungen der Restriktionen während den Sommermonaten und maßgeblich unterstützt mit umfangreichen politischen Stimulus-Maßnahmen hätten bereits im dritten Quartal einen substanziellen Rebound von 7,4% des BIPs p.q. gebracht. Die Corona-Rezession habe sich demnach durch hohe Volatilität auf höchster Aggregationsebene ausgezeichnet. ...

