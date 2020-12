DJ UN-Generalsekretär Guterres spricht am Freitag im Bundestag

BERLIN (Dow Jones)--UN-Generalsekretär Antonio Guterres hält am Freitag (18. Dezember) eine Rede im Deutschen Bundestag. Eingeladen hatte ihn Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Vereinten Nationen, wie das Parlament mitteilte. An der Veranstaltung ab 9 Uhr werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesratspräsident Reiner Haseloff und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, teilnehmen.

Die Charta der Vereinten Nationen war am 24. Oktober 1945 in Kraft getreten, was als Gründungsdatum der UNO gilt. Der Deutsche Bundestag lädt nur selten hochrangige ausländische Politiker und andere Persönlichkeiten ein, im Plenarsaal vor den Abgeordneten zu sprechen. Üblich ist dies etwa am jährlichen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar.

