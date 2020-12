DJ DIW für strengere EU-Klima-Taxonomie für CO2-intensive Industrie

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat die EU-Pläne zur Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten grundsätzlich gelobt, sieht aber im Detail Nachbesserungsbedarf. In einigen Wirtschaftszweigen wie der CO2-intensiven Industrie seien die derzeit diskutierten Kriterien für die sogenannte Klima-Taxonomie nicht ausreichend, heißt es in einem neuen DIW-Wochenbericht. Die Schwellenwerte seien auch nicht überall mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 vereinbar.

Hintergrund sind die Pläne der EU, nachhaltige Investitionen zu stärken. Die bereits im Juli in Kraft getretene Taxonomie-Richtlinie sieht ein neues europaweites Klassifizierungssystem vor, um die Klima-Bemühungen von Unternehmen einzuschätzen. Damit sollen Anleger leichter erkennen können, welche Investitionen tatsächlich CO2-Emissionen verringern können. Die EU-Kommission arbeitet diesen Kriterienkatalog gerade aus. Bis zum Frühjahr kann die Öffentlichkeit Stellungnahmen einreichen. Im kommenden Jahr sollen die neuen Transparenzpflichten für Unternehmen dann verpflichtend werden.

Aus Sicht der DIW-Autoren könnte die Taxonomie tatsächlich Greenwashing vermeiden und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft finanzieren. Die Klassifizierung erfasse mit bislang rund 80 Prozent einen Großteil der direkten Treibhausgas-Emissionen in der EU, vor allem in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude, Transport und Landwirtschaft. Für jeden Sektor sind laut DIW in der Taxonomie Prüfkriterien festgelegt: Werden diese erfüllt, gilt eine Wirtschaftsaktivität als taxonomiekonform, das heißt, sie trägt zum Klimaschutz bei. Zu den bisher nicht erfassten 20 Prozent zählen zum Beispiel der Flugverkehr und der Handel.

In der EU-Logik könnten auch in weniger klimaverträglichen Sektoren wie der Automobil- oder Grundstoffindustrie Fortschritte möglich sein. Für sie gelten Schwellenwerte zum Erreichen von Mindeststandards - in der Automobilindustrie etwa sind ab 2026 nur noch emissionsfreie Antriebe möglich. Während das eine Entwicklung hin zu mehr alternativen Antrieben klar begünstigen dürfte, gibt es aus Sicht des DIW im Bereich der energetischen Gebäudesanierung oder bei der Grundstoffindustrie noch Schwachpunkte. Im Energiesektor sei die Absenkung auf Nullemissionen bis 2050 bereits verankert gewesen, jedoch in dem aktuellen EU-Entwurf nicht aufgenommen worden.

"Gerade bei Neuinvestitionen in CO2-lastigen Wirtschaftszweigen besteht die Gefahr, dass zu niedrige Schwellenwerte emissionsintensive Technologien und fossile Infrastruktur für lange Zeit zementieren", erklärt Studienautor Jan Stede. "Neue Industrieanlagen haben eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten und würden somit einer Klimaneutralität bis 2050 entgegenstehen." Zu strikte Schwellenwerte würden hingegen dazu führen, dass sehr wenig Investitionen als nachhaltig eingestuft werden und damit die Finanzierungskosten für die unverzichtbare Transformation der Wirtschaft steigen. Daher sollte bei den Kriterien unterschieden werden, ob eine Investition grundsätzlich neu sei oder etwa in eine Bestandsanlage fließe.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 06:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.