DJ BDEW: EU-Vorschlag zu grenzüberschreitenden Gasnetzen hilft vor Ort nicht

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat angesichts der EU-Pläne zum grenzüberschreitenden Strom- und Gasmarkt vor großen Schwierigkeiten der Stadtwerke vor Ort gewarnt. Die bestehende Infrastruktur auf Verteilnetzebene auf Wasserstoff umzustellen, erfordere bereits heute einen Finanzbedarf für die Unternehmen, erklärte Verbandschefin Kerstin Andreae. "Hier greift der Vorschlag der EU-Kommission aufgrund seiner Fokussierung auf grenzüberschreitende Projekte zu kurz."

Am gestrigen Dienstag hatte die Kommission die Reform der sogenannten TEN-E-Verordnung aus dem Jahr 2013 vorgelegt, mit der die grenzüberschreitende Energienetzplanung verbessert und der Green Deal umgesetzt werden soll. Demnach sollen Erdgasinfrastrukturen und Ölpipelines künftig keine Förderung mehr erhalten. Sie werden nicht mehr als Vorhaben von gemeinsamem Interesse (Projects of Common Interest, PCI) eingestuft. Teil der EU-Pläne ist auch eine engere Verzahnung der Offshore-Windenergie, etwa, indem Genehmigungsverfahren für Übertragungsnetze deutlich beschleunigt werden. Erstmals sollen sich auch alle Förderkandidaten einer Nachhaltigkeitsbewertung unterziehen.

Der BDEW lobte die Offshore-Anknüpfung und bezeichnete es auch als "richtig und wichtig", dass die Kommission in ihrem Vorschlag die bestehende Erdgasinfrastruktur als wichtigen Ausgangspunkt für die Integration klimaneutraler Gase berücksichtige. Deren Nutzung müsse allerdings stärker auch für die Kunden in den Verteilernetzen mitgedacht werden - das heißt für die Wärmeversorgung sowie für die 1,6 Millionen an die Gasverteilernetze angeschlossenen industriellen und gewerblichen Letztverbraucher. "Innovative Projekte ohne direkte Verbindung zu anderen Mitgliedsstaaten - sowohl in den Gas- als auch in den Stromnetzen - bleiben unberücksichtigt, obgleich sie ebenfalls signifikant zu den Zielen der Verordnung beitragen", so BDEW-Hauptgeschäftsführerin Andreae. "Hier besteht dringender Nachbesserungsbedarf."

