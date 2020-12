Bonn (ots) - Wie steht es um die soziale Gerechtigkeit in Deutschland? Wie sollten die Lasten der Corona-Krise zwischen Arm und Reich verteilt werden? Und was wäre eigentlich eine gerechte Verteilung von Reichtum in Deutschland?Diese und weitere Fragen diskutiert Daniel Privitera in der Pilotfolge des neuen Gesprächsformats "phoenix streitgut" mit 16 Frauen und Männern aus ganz Deutschland. Ziel des neuen Formats ist ein leidenschaftliches, aber stets respektvolles Streitgespräch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Meinungen. Diskutiert wird eine Stunde lang - mit Rücksicht auf Corona werden alle Teilnehmer zu einer Video-Konferenz im Studio zusammengeschaltet werden. Geprägt wird der Verlauf der Diskussion durch Abstimmungsfragen, über die Daniel Privitera per Handzeichen abstimmen lässt, um ein Meinungsbild herzustellen. Im Anschluss werden eben diese konkreten Fragen diskutiert.Statt um Tagespolitik soll es bei phoenix streitgut um grundsätzliche gesellschaftliche Fragen gehen. "Mich interessieren die persönlichen Meinungen und Vorstellungen der Teilnehmer, jenseits von Partei- und Milieugrenzen. Wir wollen ganz bewusst eine andere Gesprächsatmosphäre herstellen, als in vielen Polit-Talkshows, in denen bereits vorgefertigte Meinungen hart aufeinandertreffen. Bei uns soll - trotz Meinungsverschiedenheiten - nicht gegeneinander, sondern miteinander diskutiert werden. Denn nur im aufrichtigen und offenen Austausch können wir als Gesellschaft die großen Streitfragen unserer Zeit beantworten.", so Daniel Privitera, der als Gründer des Projekts "streitgut" bereits seit Jahren offene Diskussionsabende in ganz Deutschland veranstaltet und daraus nun ein TV-Format für phoenix entwickelt hat.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4792763