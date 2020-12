Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Konditionen ihres TLTRO III-Programms wie erwartet angepasst, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Neben einer Streckung des Programms um drei weitere Tender habe sie auch den Zeitraum des bevorzugten Zinssatzes ausgeweitet. Gleichzeitig würden die Währungshüter allerdings auch die Bedingungen verschärfen, welche erfüllt werden müssten, um von den erneut verbesserten Konditionen zu profitieren. Hier sehen wir für Kreditinstitute, ganz im Sinne der EZB, eine gewisse Herausforderung, da die Kreditvergabe zuletzt an Dynamik verlor und mit Blick auf die erwartete ökonomische Entwicklung in 2021 zu nehmen restriktiver werden könnte, so die Analysten der NORD/LB. Mit den angepassten Konditionen biete die EZB aus Sicht der Analysten der NORD/LB nun wenigstens einen Anreiz die Kreditvergabe zwischen Oktober 2020 und Dezember 2021 konstant zu halten. (Ausgabe 48 vom 16.12.2020) (16.12.2020/alc/a/a) ...

