Sonntag, 20. Dezember 2020, 18.30 UhrErstausstrahlung Ob der "Krieger von Hirschlanden", ein virtueller Besuch im Mittelalter oder ganze reale Exponate aus der Geschichte Baden-Württembergs: In der 3sat-Reihe "Museums-Check mit Markus Brock", erkundet der Kunstfan am Sonntag, 20. Dezember 2020, 18.30 Uhr, gemeinsam mitSchauspielerin Nina Siewert das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Gemeinsam werfen sie auch einen Blick auf die Sonderausstellung "Fashion?! Was Mode zu Mode macht".In der Sonderausstellung dreht sich alles um Mode und Trends. Zu sehen sind Modeklassiker von den 1950er Jahren bis heute, darunter Entwürfe von Coco Chanel, Jean Paul Gaultier und Vivienne Westwood, aber auch Modefotografie, Alltagskleider und Outfits von Stil-Ikonen wie Marlene Dietrich und David Bowie.Ein Highlight im Landesmuseum Württemberg ist die europaweit einmalige Sammlung der Kelten mit Prunkgräbern des 7. bis 5. Jahrhunderts vor Christus. Einzigartig ist der "Krieger von Hirschlanden": Die um 500 vor Christus erschaffene Sandsteinstatue gilt als die älteste mitteleuropäische Großplastik in Menschengestalt, ausgestattet mit Hüftgürtel, Dolch und Hut.Einen historischen Krimi kann man in der Schausammlung "LegendäreMeisterWerke. Kulturgeschichte(n) aus Württemberg" erleben: Für das Projekt "Heilige und Halunken" produzierte das Museum aufwendig eine Virtual-Reality-Kulisse, in der Besucher mittels VR-Brille einen Kunstdieb im Mittelalter verfolgen können. Ganz reale Geschichten aus dem Leben der Bewohner Württembergs erzählen mehr als 1500 hochkarätige Exponate, die ebenfalls dort ausgestellt sind.Markus Brock wird auf seiner Tour von der gebürtigen Stuttgarterin Nina Siewert begleitet. Die Schauspielerin steht seit ihrer Schulzeit vor der Kamera, ihr Schauspielstudium absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig. Seit 2017 ist sie am Schauspiel Stuttgart engagiert und arbeitet parallel für Film und Fernsehen. In der ZDF-Serie "SOKO Stuttgart" mimt sie die junge, zielstrebige Kriminalkommissarin Nele Becker.