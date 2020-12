Das Bundeskabinett hat heute Änderungen am ElektroG beschlossen. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonte anschließend die neuen Rücknahmepflichten für Altgeräte in Supermärkten. "Ich will Verbraucherinnen und Verbrauchern die Rückgabe von alten Elektrogeräten so einfach wie möglich machen. Sie sollen das ganz nebenbei und einfach beim Wocheneinkauf erledigen können", erklärte die Ministerin. ...

