AKTIENMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.705,50 +0,32% +14,60% Euro-Stoxx-50 3.548,20 +0,76% -5,26% Stoxx-50 3.098,78 +0,85% -8,94% DAX 13.566,04 +1,52% +2,39% FTSE 6.568,78 +0,85% -13,64% CAC 5.564,87 +0,62% -6,91% Nikkei-225 26.757,40 +0,26% +13,11% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,62 -0,65

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,59 47,62 -0,1% -0,03 -15,1% Brent/ICE 50,79 50,76 +0,1% 0,03 -16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.860,05 1.853,50 +0,4% +6,55 +22,6% Silber (Spot) 25,14 24,58 +2,3% +0,57 +40,9% Platin (Spot) 1.048,40 1.040,58 +0,8% +7,83 +8,6% Kupfer-Future 3,54 3,54 +0,1% +0,00 +25,4%

Die Ölpreise verteidigen ihre jüngsten Gewinne, nachdem am Vortag der höchste Stand seit neun Monaten markiert wurde. Vor allem die Hoffnungen auf ein neues Stimulus-Paket treiben die Preise an, heißt es. Ein leicht negativer Monatsbericht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) und der vom privaten American Petroleum Institute (API) vermeldete wöchentliche Anstieg der US-Lagerdaten würden daher nicht belasten. Ob die offiziellen US-Lagerdaten am Nachmittag vor diesem Hintergrund für einen Impuls sorgen, bleibt abzuwarten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Hoffnungen auf ein US-Konjunkturpaket dürften auch zur Wochenmitte an der Wall Street für steigende Kurse sorgen. Führende Politiker beider im US-Kongress vertretener Parteien haben sich am Vortag optimistisch geäußert, dass es zu einer Einigung über ein weiteres Corona-Hilfspaket kommen wird - auch wenn das Volumen deutlich kleiner ausfallen dürfte als ursprünglich geplant. "Wir wissen, dass ein Deal kommen wird, die Signale sind ziemlich klar", so Luca Paolini, Chef-Stratege bei Pictet Asset Management. Daneben steht die US-Notenbank im Fokus. Neue Maßnahmen dürften die US-Währungshüter nicht bekannt geben. Die Fed könnte aber ihren Ausblick zu den Anleihekäufen präzisieren, indem sie die Käufe explizit an das Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Kriterien knüpfe, heißt es von der Commerzbank. Für einen Impuls könnten zudem die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Für die Aktien von American Outdoor Brands geht es vorbörslich deutlich nach oben. Der Anbieter von Jagdausrüstung hatte wieder schwarze Zahlen geschrieben nach einem kleinen Verlust vor Jahresfrist. Seit August steht das Unternehmen wieder komplett auf eigenen Beinen nach der Abspaltung vom Waffenhersteller Smith & Wesson Brands.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Medigene AG, Online-HV

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 56,7 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Fülle guter Nachrichten treibt Europas Aktienmärkte zur Wochenmitte nach oben. Den Startschuss haben wie erhofft die Einkaufsmanager-Indizes aus vielen europäischen Ländern gegeben, die deutlich über der Erwartung lagen. In Frankreich stieg der Industrie-PMI über die Wachstumsschwelle und lässt damit Hoffnungen auf eine höhere Wirtschaftsdynamik aufkommen. Anleger sehen über die Lockdowns hinaus und positionieren sich für eine massive wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr. Dazu kommen die Anzeichen auf eine Einigung auf ein US-Hilfspaket, eine Fortsetzung der Brexit-Gespräche sowie kräftige Eindeckungen vor dem Jahresultimo und dem Großen Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am Freitag. Der MDAX schafft zum ersten Mal den Sprung über die Marke von 30.000 Punkten. Als Höhepunkt des Tages sehen Händler die US-Notenbank mit ihrer geldpolitischen Entscheidung. Neue Maßnahmen werden zwar nicht erwartet, aber sie könnte ihren Ausblick zu den Anleihekäufen präzisieren, indem sie die Käufe explizit an das Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Kriterien knüpfe, erwarten die Commerzbank-Strategen. Im DAX geht es quer durch alle Branchen nach oben. Bayer steigen um 3,2 Prozent, Daimler um 2,9 Prozent und Munich Re um 2,3 Prozent. Continental verbessern sich um 4,8 Prozent nach der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele des Autozulieferers. Weiter steil aufwärts geht es für VW. Die Aktien legen um 4,3 Prozent zu, diesmal getrieben von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hebt Stifel den Wert auf "Kaufen" hoch. Bei Europas Telekom-Aktien haussieren Altice in Amsterdam um 23,2 Prozent auf 5,33 Euro. Hier hat Next Private das Übernahmeangebot auf 5,35 Euro von zuvor 4,11 Euro erhöht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31h Di, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,2197 +0,38% 1,2168 1,2156 +8,8% EUR/JPY 126,05 +0,05% 125,86 126,06 +3,4% EUR/CHF 1,0771 +0,07% 1,0771 1,0775 -0,8% EUR/GBP 0,9015 -0,21% 0,9034 0,9049 +6,5% USD/JPY 103,37 -0,31% 103,54 103,69 -5,0% GBP/USD 1,3526 +0,56% 1,3468 1,3436 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,5087 -0,12% 6,5177 6,5266 -6,6% Bitcoin BTC/USD 19.775,53 +1,58% 19.441,26 19.376,53 +174,3%

Der Euro springt erstmals seit April 2018 über die Marke von 1,22 Dollar, liegt aktuell aber wieder knapp unter diesem Niveau. Rückenwind kommt dabei von bessser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Auch Deutschland und Frankrteich meldeten bessere Einkaufsmanagerindizes. Der Dollar gerät mit den zunehmenden Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Stimuluspakets der US-Regierung als sicherer Hafen ins Abseits und schwächelt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienkurse in Ostasien und Australien sind am Mittwoch auf breiter Front gestiegen. Die meist moderaten Einbußen vom Vortag wurden damit wieder wettgemacht. Für Rückenwind sorgten positive Vorgaben der Wall Street, die unter anderem von der Spekulation auf ein Stimuluspaket in den USA zur Dämpfung der Folgen der Corona-Pandemie ausgelöst wurden. Ein Mutmacher war laut Marktteilnehmern auch das über 5-prozentige Kursplus der Apple-Aktie. Sie hatte damit auf quellenlose japanische Presseberichte reagiert, wonach Apple seine iPhone-Produktion im nächsten Jahr um 30 Prozent erhöhen werde. Schanghai zeigte fast eine Punktlandung auf dem Vortagsniveau. Hier gehörten Aktien aus dem Halbleitersektor zu den Verlierern, laut Marktteilnehmern belasteten hier Änderungen in der Führungsspitze bei der heimischen Nummer eins der Chiphersteller SMIC, der von den USA in der Vergangenheit mit Handelsrestriktionen belegt wurde. Der Kurs rutschte um über 5 Prozent ab.

CREDIT

Die aktuelle Nachrichtenlage sorgt für eine steigende Risikobereitschaft unter Investoren. Auf der anderen Seite kommen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Mittwoch etwas zurück. So scheinen EU und Großbritannien bei den Post-Brexit-Gesprächen in kleinen Schritten aufeinander zuzugehen. Dies ist extrem wichtig - für Großbritannien und die EU. 2019 exportierten EU-Unternehmen Waren im Gegenwert von 318 Milliarden Euro nach Großbritannien, nach China gingen dagegen Produkte im Gegenwert von 198 Milliarden. Die gute Nachricht ist für Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, dass sich nach aktuellem Stand eine Kompromisslinie zwischen London und Brüssel abzeichne. Einen weiteren Grund für die Risikoneigung liefern gute Daten: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone steigt im Dezember von 53,8 auf 55,5.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Conti will operative Marge mittelfristig deutlich steigern

Continental will in den kommenden Jahren schneller als die Autozulieferbranche wachsen und bestenfalls wieder eine zweistellige operative Rendite erzielen. Mittelfristig ist eine bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene von 8 bis 11 Prozent das Ziel, wie der DAX-Konzern anlässlich der Kapitalmarkttage mitteilte. Der neue CEO Nikolai Setzer will Conti vor allem mit einem Fokus auf Softwarekompetenz als Gewinner aus der Transformation der Branche führen.

Conti plant im Reifenbereich mit Marge von bis zu 16 Prozent

Continental will auch in den kommenden Jahren im margenstarken Reifengeschäft eine zweistellige operative Rendite erzielen, die bestenfalls sogar bei 16 Prozent liegen soll. Insbesondere in den Wachstumsmärkten Asien und Nordamerika sollen weiter Marktanteile gewonnen werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der Kapitalmarktage an. Bei Pkw-Reifen werde das Geschäft für die Elektromobilität sowie Ultra-High-Performance-Reifen ausgebaut.

OLG Köln weist Klage von Ex-Postbank-Aktionären gegen Deutsche Bank ab

Die Deutsche Bank hat im Streit mit früheren Postbank-Aktionären einen juristischen Sieg errungen. Das Oberlandesgericht Köln wies die Klagen ehemaliger Postbank-Aktionäre gegen die Deutsche Bank in vollem Umfang ab, wie das Gericht mitteilte. Es ließ "wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache" die Revision zu.

Lanxess an Übernahme von Emerald Kalama Chemical interessiert - Agentur

Lanxess ist einem Medienbericht zufolge an einem Gebot für das US-Spezialchemieunternehmen Emerald Kalama Chemical interessiert. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte der Kölner Chemiekonzern eines von mehreren Unternehmen sein, die ein Angebot für Emerald Kalama Chemical machen, welches für 1 Milliarde US-Dollar verkauft werden könnte.

Fosun Pharma bestellt 100 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs

Der chinesische Pharmakonzern Fosun Pharma hat 100 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bestellt. Die Hälfte davon solle bis Ende des Jahres geliefert werden, teilte Fosun Pharma am Mittwoch mit. Die Vereinbarung hat ein Volumen von 250 Millionen Euro.

LPKF erhält weiteren Auftrag von Kunden aus der Solarindustrie

Um rund 10 Millionen auf 28 Millionen Euro hat ein Kunde des Laserherstellers LPKF aus der Solarbranche seinen im September geschlossenen Rahmenvertrag aufgestockt. Der Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen wolle eine weitere Fabrik mit der CIGS-Technologie ausstatten, erklärte das Unternehmen aus dem Großraum Hannover.

Erfolgreiches Börsen-Debüt von Nagarro

Das Börsendebüt der von Allgeier SE ausgegliederten Nagarro SE verläuft erfolgreich. Die Titel wurden den Allgeier-Aktionären zugewiesen, für jedes Allgeier-Papier gab es eines von Nagarro. Während die Aktie von Allgeier um 79,1 Prozent auf 18,20 Euro fällt, notieren Nagarro bei 71 Euro - der erste Kurs lag bei 69 Euro. Da Allgeier am Vortag bei 87,20 Euro aus dem Handel gegangen sind, liegt die Gesamtbewertung beider Teile mit 89,20 Euro 2,3 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages.

Springer verkauft Mehrheit an Groupe La Centrale an Investor

Axel Springer führt mit dem Private-Equity-Investor Providence Equity Partners exklusive Gespräche über den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der französischen Groupe La Centrale.

Alstom baut für bis zu 713 Mio Euro neue U-Bahn-Linie in Toulouse

Alstom soll Gleisanlagen, Signale und Züge einer dritten U-Bahn-Linie der südfranzösischen Metropole Toulouse liefern und warten. Der Auftrag hat ein festes Volumen von 470 Millionen Euro, könnte bei Nutzung aller Optionen aber bis zu 713 Millionen Euro betragen, teilte der französische Bahntechnikkonzern mit. Die neue U-Bahn-Linie wird 27 Kilometer lang und umfasst 21 Stationen.

Bang & Olufsen hebt Prognose dank angezogener Nachfrage

Bang & Olufsen ist aufgrund der angezogenen Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und besser als erwarteten Ergebnissen im ersten Geschäftshalbjahr nun optimistischer für das Gesamtjahr. Der Ausblick sei coronabedingt aber mit hoher Unsicherheit behaftet.

Finnair spricht mit Regierung über 400 Mio EUR Hybriddarlehen

Finnair ist in Gesprächen mit der finnischen Regierung über die Bereitstellung von bis zu 400 Millionen Euro in Form eines unbesicherten Hybriddarlehens. Der Staat ist zu 56 Prozent beteiligt.

Ikea-Mitarbeiter in Frankreich vor Weihnachten im Streik

Die Mitarbeiter des Möbelhauses Ikea legen in Frankreich seit rund einer Woche immer wieder die Arbeit nieder. Sie protestieren damit vor Weihnachten gegen die kurzfristige Streichung ihrer Jahresprämie sowie die Arbeitsbedingungen in der Corona-Pandemie, wie Gewerkschafter am Dienstagabend mitteilten. Nach ihren Angaben beteiligten sich bis zu 1.300 Mitarbeiter in mindestens 14 der 34 französischen Ikea-Läden an dem Ausstand. Einige hätten deshalb zeitweise geschlossen werden müssen, hieß es.

Sono Motors erlöst bei Finanzierungsrunde 45 Millionen Euro

Der Entwickler von Elektrofahrzeugen, Sono Motors, hat sich frisches Kapital beschafft. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde eine Finanzierungsrunde (Serie C) über 45 Millionen Euro abgeschlossen. Zu den institutionellen Investoren gehörten Swedbank und DNCA. Mit der abgeschlossenen Finanzierungsrunde habe Sono den weiteren Angaben zufolge rund 100 Millionen Euro an Eigenkapital, Fremdkapital und bezahlte Reservierungen erhalten.

Klinische Studie für Corona-Impfstoff von Valneva läuft in Großbritannien an

Das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen Valneva beginnt in Großbritannien mit der klinischen Studie für seinen Corona-Impfstoffkandidaten. Das Mittel werde an 150 gesunden Erwachsenen getestet, teilte das Unternehmen mit Sitz im westfranzösischen Nantes am Mittwoch mit. Dabei solle die Sicherheit des Impfstoffs überprüft werden sowie seine Fähigkeit, eine Immunantwort hervorzurufen.

