DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-PMI viel höher als erwartet - sehr optimistische Erwartungen

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Dezember deutlich höher als erwartet gewesen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 49,8 (November: 45,3) Punkte, wie IHS Markit berichtete. Volkswirte hatten 45,7 Punkte prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 55,5 (53,8) Punkte, Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 53,0 Punkte erwartet. Der Dienstleistungs-PMI stieg auf 47,3 (41,7) Punkte, erwartet worden waren lediglich 41,9 Punkte.

Markit: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Dezember an Stärke

Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 52,5 von 51,7 Punkten im Vormonat. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 58,6 von 57,8 Punkten im Vormonat, den höchsten Stand seit 34 Monaten. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 56,5 erwartet. Der Service-PMI legte zu auf 47,7 von 46,0 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 44,0 gelautet.

VDMA: Unternehmen wollen über Jahreswechsel wg Corona länger schließen

Im deutschen Maschinen- und Anlagenbau deuten sich nach Aussage des Branchenverbands VDMA über den Jahreswechsel längere Betriebsschließungen an. "Betriebsschließungen im Maschinen- und Anlagenbau werden in diesem Jahr in der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel deutlich länger ausfallen als in den Jahren zuvor", teilte der VDMA mit. Eine Blitzumfrage unter 800 Unternehmen habe ergeben, dass 77 Prozent von ihnen eine Betriebsunterbrechung planten und von diesen 35 Prozent eine Unterbrechung, die länger als üblich ausfallen werde.

Von der Leyen sieht deutliche Fortschritte in Post-Brexit-Gesprächen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht deutliche Fortschritte in den Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit. "Die gute Nachricht ist, dass wir einen Weg voran bei den meisten Problemen gefunden haben", sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament. Demnach gibt es Bewegung bei zwei der drei Hauptstreitpunkte. "Die nächsten Tage werden entscheidend sein", sagte von der Leyen.

Von der Leyen: Alle EU-Staaten bekommen Impfstoff "am selben Tag"

Die EU-Kommission hat bekräftigt, dass sie alle Mitgliedstaaten bei der Verteilung von Impfstoff gegen die Corona gleich behandeln wird. Alle 27 EU-Staaten könnten "am selben Tag" mit Impfungen starten, sage Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Ifo-Institut senkt Wachstumsprognose für 2021 deutlich

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Konjunkturprognose für das kommende Jahr deutlich gesenkt. Die Forscher erwarten nun ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von 4,2 Prozent, bislang waren sie von 5,1 Prozent ausgegangen. Das laufende Jahr dürfte als Folge des Lockdowns "mit einem abermaligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts enden". Insgesamt erwarten sie, dass die Wirtschaftsleistung 2020 um 5,1 Prozent geschrumpft ist - zuvor hatten sie minus 5,2 Prozent angenommen. Dafür hoben sie die Wachstumsvorhersage für 2022 auf 2,5 Prozent von 1,7 Prozent an.

RWI sieht 2020 höheren BIP-Rückgang und 2021 mehr Wachstum

Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für die deutsche Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr gesenkt. Das Essener Institut geht laut einer Mitteilung davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 5,4 Prozent zurückgeht. Im September hatte es noch einen Rückgang von 4,7 Prozent erwartet. Für 2021 prognostiziert das RWI aber statt 4,5 jetzt 4,9 Prozent Wirtschaftswachstum, und für 2022 hob das Institut seine Prognose von 2,3 Prozent auf 2,8 Prozent an.

IMK hebt deutsche BIP-Prognose für 2020 an

Nach einer Stagnation zum Jahresende und im ersten Quartal 2021 wird die deutsche Wirtschaft ab dem Frühjahr 2021 laut dem Konjunkturforschungsinstitut IMK wieder auf Wachstumskurs gehen. Im Jahresdurchschnitt 2021 werde das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,9 Prozent zulegen, nach einem Rückgang um 5,0 Prozent in diesem Jahr.

IWH: Neue Pandemiewelle verzögert Konjunkturerholung in Deutschland

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2021 um 4,4 Prozent zunehmen wird, nach einem Rückgang um 5,0 Prozent im laufenden Jahr. Für 2022 wird dann eine Zunahme des BIP um 3,2 Prozent erwartet. Im September hatten die Ökonomen einen Rückgang um 5,7 Prozent in diesem Jahr und Wachstum von 3,2 Prozent und 2,5 Prozent in den beiden kommenden Jahren erwartet.

Chemieverband VCI rechnet 2021 mit langsamer Erholung

Die Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland rechnen für 2021 mehrheitlich mit Umsatzzuwächsen im In- und Ausland. Die Situation bleibe aber schwierig, die Nachfrage werde sich nur langsam erholen, prognostiziert der Verband der Chemischen Industrie (VCI). Bei einem Wachstum der Produktion um 1,5 Prozent dürfte der Umsatz bei leicht steigenden Preisen um 2,5 Prozent zulegen.

Arbeitskosten im Euroraum steigen im 3. Quartal deutlich langsamer

Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum hat sich im dritten Quartal deutlich verlangsamt. Nach Mitteilung von Eurostat lagen die Arbeitskosten um 1,6 (zweites Quartal: 3,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

EU-Kommission will bis 23. Dezember über Impfstoff-Zulassung entscheiden

Die EU will bis zum 23. Dezember über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech entscheiden. Nach einer positiven Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA am Montag werde die EU-Kommission "innerhalb von zwei Tagen" über die Marktzulassung befinden, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Brüssel. Damit wird das bereits angekündigte Schnellverfahren nochmals um einen Tag verkürzt.

Paritätischer Wohlfahrtsverband fordert personelle Unterstützung

In einem Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband externe personelle Unterstützung für Pflegeheime und Pflegedienste in der Corona-Pandemie. Die neu beschlossene verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Pflegepersonal sei nur verlässlich umzusetzen, wenn externes Personal herangezogen werde, erklärte der Verband am Mittwoch. Als Beispiel nannte er Mitarbeitende des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen (MDK) oder Bundeswehrangehörige.

Studie: Ein Fünftel der Weltbevölkerung bis 2022 ohne Zugang zu Corona-Impfung

Mindestens ein Fünftel der Weltbevölkerung könnte bis zum Jahr 2022 keinen Zugang zu einem Corona-Impfstoff haben. Einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift British Medical Journal (BMJ) veröffentlichten Studie zufolge haben wohlhabendere Nationen mehr als die Hälfte der potenziellen Impfdosen für 2021 bereits für sich reserviert, obwohl sie nur 14 Prozent der Weltbevölkerung stellen.

Kabinett bringt Reform der Aufsichtsregeln auf den Weg

Als Reaktion auf den Wirecard-Skandal hat das Bundeskabinett umfangreiche Reformpläne für die Finanzaufsicht Bafin und das Wirtschaftsprüferwesen auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität.Vorgesehen sind "mehr Biss für die Bilanzkontrolle" und schärfere Regeln für Abschlussprüfer.

Kabinett beschließt Gesetzentwurf zur Emission gedeckter Schuldverschreibungen

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen (CBD-Umsetzungsgesetz) beschlossen.

Kabinett beschließt umstrittenes IT-Sicherheitsgesetz 2.0

Beim Aufbau des 5G-Mobilfunkstandards sollen chinesische Netzausrüster wie Huawei und ZTE nicht pauschal ausgeschlossen, aber strengen Prüfkriterien unterworfen werden. Das sieht der Entwurf für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 von Innenminister Horst Seehofer (CSU) vor, den das Bundeskabinett verabschiedet hat.

Kabinett bringt Einführung elektronischer Wertpapiere auf den Weg

Das Bundeskabinett hat einen vom Finanz- und Justizministerium gemeinsam vorgelegten Gesetzentwurf zur Einführung von elektronischen Wertpapieren beschlossen.

+++ Konjunkturdaten +++

EURORAUM

Handelsbilanz Okt Überschuss 30,0 Mrd EUR (Vj Überschuss 27,2 Mrd EUR)

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Composite Dez 50,7 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Composite Nov war 49,0

Einkaufsmanagerindex Composite Dez PROG: 52,2

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 57,3 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez PROG: 55,8

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov war 55,6

Einkaufsmanagerindex Service Dez 49,9 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Dez PROG: 51,0

Einkaufsmanagerindex Service Nov war 47,6

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.