Die Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab heute bekannt, dass die Tallence AG, eine Technologie- und Managementberatung für digitale Transformation, den Engage Media Server von Radisys als Grundlage für ein neues Sprachnachrichtensystem für einen europäischen Tier 1-Betreiber ausgewählt hat. Tallence wird die umfassenden Funktionen des Engage Media Servers, eines grundlegenden Elements der Aktivierungsplattform für Radisys Engage-Kommunikationsdienste, nutzen, um ein verbessertes digitales Kundenerlebnis mit qualitativ hochwertigen Interaktionen und erweiterten Inhalten zu schaffen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen.

Digitale Kommunikationslösungen werden immer stärker in mobile und Webpfade der Customer Journey integriert. Die COVID-19-Pandemie beschleunigt die Verlagerung des Kundenerlebnisses auf Online-Lösungen. Anwendungsentwickler und Kommunikationsdienstleister (Communication Service Providers, CSPs) müssen in der Lage sein, schnell neue, skalierbare und elastische Dienste online zu stellen, die an sich ändernde Marktbedingungen angepasst werden können. Mit der richtigen Plattform können sie die kombinierten Herausforderungen eines schnellen Anstiegs und Schwankens des Kundenzugriffsverkehrs und zunehmend entfernter, verteilter Mitarbeiter bewältigen und gleichzeitig ein nahtloses Erlebnis von höchster Qualität ermöglichen.

Traditionell verfügten nur große Unternehmen über die Infrastruktur und das Budget, um überzeugende digitale Erlebnisse zu bieten, die die Interaktion von Sprache und Video nahtlos mit Inhalten und Geschäftsprozessen verbinden. Durch die Migration dieser Dienste in die Cloud auf der Grundlage des Engage Media Servers von Radisys bietet Tallence Dienste, mit denen Unternehmen jeder Größe ihre Kunden zu geringeren Kosten, mit größerer Flexibilität und optimaler Ressourcennutzung erreichen können.

Der Engage Media Server von Radisys bietet Entwicklern und CSPs eine Vielzahl von Medienfunktionen, mit denen sie verbesserte und ansprechende digitale Kundenerlebnisse schaffen können. Er bietet die Grundlage für hochwertige Sprach- und Videofunktionen zur Bereicherung digitaler Erlebnisanwendungen und ermöglicht es CSPs, die Cloud günstig und effizienter mit branchenführenden Kapazitäten für beste Gesamtbetriebskosten zu nutzen. Der Cloud-basierte Engage Media Server bietet: Bedarfsgesteuerte Skalierbarkeit, die die Kosten für eine breite Marktreichweite für Anwendungen und Dienste für digitale Erlebnisse zu attraktiven Preisen senkt. Optimale Benutzererlebnisse, die durch die Verwendung hochwertiger Sprach- und Videodaten mit der Marken- und Kundenzufriedenheit verbunden sind. Dies umfasst die Echtzeitverarbeitung für 4G- und 5G-, PSTN- und Web- oder mobile App-Modalitäten, die sich an verschiedene Bandbreiten- und Netzwerkbedingungen anpassen lassen und sicherstellen, dass CSPs selbst die strengsten Verfügbarkeits- und Qualitätsvereinbarungen mit ihren Kunden erfüllen können. Leistungsstarke Tools für Anwendungsentwickler, mit denen Anwendungen und Services schnell auf den Markt gebracht und bei Bedarf durch branchenführende Analysen an neue Kampagnen angepasst werden können.



"Der Engage Media Server von Radisys bietet die Skalierbarkeit und Funktionen, die für außergewöhnliche Dienste im Zusammenhang mit digitalen Erlebnissen für unsere neue Cloud-basierte Sprachnachrichtenlösung für unseren Tier-One-Kunden erforderlich sind", sagte Christian Schöntag, Head of Consulting, Tallence AG. "Darüber hinaus ist die umfassende Erfahrung von Radisys in der Cloud-basierten Medienverarbeitung von entscheidender Bedeutung, damit wir unseren Kunden Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit gewährleisten können, da sie schneller in die Cloud wechseln."

"Die Tallence AG hat einen beeindruckenden Ruf bei der Bereitstellung innovativer Kundenerlebnisse, die ihren Kunden überzeugende Rendite und ihren Endbenutzern überzeugende Erfahrungen beim Aufbau von Loyalität bieten können", sagte Al Balasco, Head of Media, Core and Applications Business bei Radisys. "Unsere Engage-Plattform wird von über 150 Betreibern bereitgestellt und bedient derzeit 2 Milliarden Benutzer weltweit. Die Cloud-basierte Anwendung von Tallence baut auf dieser für Mobilfunknetze optimierten Plattform auf, um Dienste für ein neues Zeitalter bereitzustellen, und repräsentiert den Wert unseres Medienservers für führende Lösungsanbieter bei der Ermöglichung digitaler Kundenerlebnisse und E-Commerce-Dienste."

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen und -diensten. Die disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste des Unternehmens nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards kombiniert mit offener Software und Hardware, die Serviceanbietern das Vorantreiben einer offenen digitalen Transformation ermöglichen. Radisys bietet ein durchgehendes Lösungsportfolio von digitalen Endpunkten über disaggregierte und offene Zugangslösungen sowie Kernlösungen bis zu immersiven digitalen Anwendungen und Kundenbindungsplattformen. Seine erstklassige und erfahrene Netzwerkdienst-Organisation liefert vollständige Lebenszyklusdienste, die es Serviceanbietern ermöglichen, hoch skalierbare und hochleistungsfähige Netzwerke bei einer optimalen Gesamtbetriebskostenstruktur aufzubauen und zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Über Tallence

Die Tallence AG ist eine Technologie- und Unternehmensberatung für die digitale Transformation. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Digitalisierung zu ihrem Vorteil zu nutzen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Wir beraten, entwickeln und verwalten mit einem praktischen und ergebnisorientierten Ansatz. Ob internationaler Technologiekonzern, traditionelle mittelständische Unternehmen oder öffentlicher Sektor: Der Nutzen für den Endkunden ist immer das Leitprinzip und die treibende Kraft hinter Tallence. Wir stellen dies durch echte Expertenleistung und höchstes Engagement sicher. Unsere Kunden kommen aus verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation, Information, Medien und Energie. Bei der Tallence AG arbeiten mehr als 150 IT-Entwickler, Spezialisten für maschinelles Lernen und Unternehmensberater an unseren deutschen Standorten in Hamburg, Frankfurt, Marburg, Görlitz und Karlsruhe an zukunftsorientierten Themen der digitalen Wirtschaft. Lesen Sie mehr auf www.tallence.com.

